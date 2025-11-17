Prisiekė naujoji Mokinių tarybos pirmininkė

17 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 30 d. Birštono gimnazijos aktų salėje rinkosi Mokinių tarybos nariai, klasių atstovai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai, administracijos atstovai.
Visi atskubėjo išklausyti naujos Mokinių tarybos (MT) pirmininkės E. Varnelytės (Ib kl.) priesaikos. Jai visur talkinti ir, reikalui esant, atstovauti gimnazijai iškilmingai pažadėjo ir naujoji pirmininkės pavaduotoja G. Jakimonytė (8b kl.). Taip pat padėkota buvusiai MT pirmininkei V. Vaitkevičiūtei. Naujai išrinktai pirmininkei įteiktas galios skeptras, ant kurio užrašyti visi iki jos buvusių pirmininkų (anksčiau – prezidentų) vardai. Skambėjo klasės vadovės, draugų sveikinimo žodžiai.
Mokinių tarybos kuratorė Asta Ferevičienė pasidžiaugė, jog gimnazijoje atsiranda tokių šaunių, aktyvių mokinių, kurie nebijo prisiimti atsakomybės, turi naujų idėjų ir iniciatyvų. Kuratorės teigimu, svarbiausia suprasti, jog, kalbėdami apie Birštono gimnaziją, kalbame apie kiekvieną iš mūsų, todėl kiekvienas ir esame atsakingas už tai, kokį įvaizdį kuriame, ką atsinešame į savo mokyklą.
Renginio metu padėkota ir jaunimo iniciatyvos „Ką veikti per pertraukas“ autoriams: Mijai ir Ugnei Drūlytėms, Vaidai, Vytei ir Auriui Vaitkevičiams, kurie ne tik sugalvojo idėją, bet ir paruošė pasiūlymą Birštono savivaldybės mokinių biudžeto iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursui bei gavo 1000 eurų finansavimą. Birštono gimnazijoje II aukšto fojė įrengta jauki erdvė, kurioje galima pailsėti ir žaisti per pertraukas.
Renginį papuošė B. Krušinskaitės, V. Vaitkevičiūtės ir A. Bisikirskaitės atliekamos dainos. Mergaites dainuoti moko Birštono meno mokyklos mokytoja R. Černiauskienė.
Renginio organizatoriai padėkojo visiems šventės dalyviams ir svečiams už skirtą laiką, fotografei F. Makštutytei (IV kl.), – už užfiksuotas akimirkas, o MT pirmininkei Evelinai ir jos pavaduotojai Godai palinkėjo sėkmės, neblėstančio entuziazmo ir puikios komandos, kuri nuolat pagelbėtų, įgyvendinant idėjas, sprendžiant problemas.
Parengta pagal Birštono gimnazijos informaciją

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *