Popietė su Raudonuoju Kryžiumi: šventinių žvakidžių dirbtuvės Nemajūnuose

17 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 6 dieną Nemajūnų dienos centre įvyko jauki ir kūrybinga edukacija – „Popietė su Raudonuoju Kryžiumi: šventinių žvakidžių dirbtuvės“. Renginį organizavo Lietuvos Raudonasis Kryžius, o veikla buvo skirta bendruomenės nariams, siekiant skatinti kūrybiškumą, bendravimą ir šventinę nuotaiką.
Popietės metu dalyviai galėjo susikurti savo unikalią šventinę žvakidę – puošė jas įvairiomis priemonėmis, kūrė dizainus, dalinosi idėjomis ir patarimais. Kūrybinis procesas skatino bendrystę ir artėjančių švenčių laukimo džiaugsmą.
Renginio metu tvyrojo šilta ir draugiška atmosfera – žmonės bendravo, dalinosi gera nuotaika ir patyrė kūrybos džiaugsmą. Tokios veiklos padeda ne tik ugdyti meninius gebėjimus, bet ir stiprina bendruomeniškumą, mažina socialinę atskirtį bei vienišumo jausmą.
Edukacija surengta įgyvendinant projektą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis pagal programą „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“. Papildomos veiklos buvo skirtos projekto tikslinės grupės nariams.
Nemajūnų dienos centro informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *