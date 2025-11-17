Pasaulio paplūdimio sprinto čempionate užėmė šeštą vietą

Lapkritį vykusiame Pasaulio čempionate Turkijoje, Antalijoje, Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė naujos olimpinės sporto rungties – paplūdimio sprinto – čempionų titulą mišrių dviviečių valčių klasėje. Ketvirtfinalyje lietuviai eliminavo Lenkijos irkluotojus, pusfinalyje pranoko prancūzus, o A finale po dramatiško finišo 0,24 sek. aplenkė JAV sportininkus.
Birštoniečio trenerio Vytauto Domarko buvęs auklėtinis Žygimantas Gališanskis šioje rungtyje užsitikrino šeštą vietą pasaulyje! Vyrų vienviečių valčių ketvirtfinalyje jis turėjo pripažinti vokiečio Moritz Wolff (+2,52 sek.) pranašumą. Galutinę poziciją bendrojoje įskaitoje lėmė Žygimanto užfiksuotas ketvirtfinalio laikas – 2:22,99 min.
Prieš šias prestižines varžybas spalį irkluotojas Antalijos Camici paplūdimyje (Turkija) surengtame Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionate pasiekė neįtikėtiną rezultatą. Vyrų vienviečių valčių rungties ketvirtfinalyje Ž.Gališanskis distanciją įveikė per 2 min. 21.02 sek. Tai – geriausias rezultatas per šios rungties istoriją.
Paplūdimio sprintas – naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse ir 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse.
Parengta pagal Lietuvos irklavimo federacijos informaciją
