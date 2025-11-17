Greitųjų šachmatų turnyre Jonavoje

17 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 8 d. Jonavos sporto arenoje vyko tradicinis greitųjų šachmatų turnyras Aido Labucko atminimui. Šachmatų turnyras sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus, jame dalyvavo 60 šachmatininkų, tarp kurių ir – 8 birštoniečiai.
Buvo sužaisti 9 ratai šveicariška sistema 10 min +5 sek. už kiekvieną ėjimą.
Geriausiai sekėsi trenerei Danutei Urbanavičiūtei, surinkusiai 6 taškus, ji iškovojo pirmą vietą tarp moterų, liko 12-ta bendroje įskaitoje. Augustas Jančiulis surinko 4 taškus (35 vieta), Kazimieras Senavaitis – 4 tšk. (36 vieta). Turnyre taip pat dalyvavo Faustas Japkevičius (3,5 tšk.), Kasparas Juščius (3 tšk.), Dovydas Jančiulis (3 tšk.), Ąžuolas Vaitkevičius (2,5 tšk.), Aringas Mockevičius (2 tšk.).

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *