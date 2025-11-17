„Čiulba ulba“ gastronominiai maršrutai skatina naują madą Lietuvoje – per maistą „atrasti“ miestą

Pagal naujausius tyrimus, Lietuvoje sparčiai populiarėja naujos turizmo kryptys – neseniai Vilnius buvo pripažintas kaip miestas, labiausiai tinkantis „miego kelionei“ (angl. sleepcation), ir tapo miego sostine. Tarp vietinių gyventojų ir užsienio svečių, Lietuvos didmiesčiuose bei regionuose, populiarėja ir gastronominis turizmas, kuriuo siekiama skatinti pažinti šalies kultūrą per maistą, gėrimus, kulinarinį paveldą, tradicijas, vietinius produktus. Pagal naujausius tyrimus, gastronominis turizmas visame pasaulyje išlieka viena populiariausių turizmo šakų. Gastronominiai maršrutai – viena iš naujausių „madų“ ir Lietuvoje, kai kviečiama per maistą „atrasti“ miestą. Atsižvelgdami į naujausias turizmo tendencijas, būtent tokius gastronominius maršrutus organizuoja jau 10 metų skirtinguose Lietuvos miestuose veikianti pramogų ir laisvalaikio organizavimo įmonė „Čiulba ulba“. Gastronominiai maršrutai vyksta Kaune, Birštone, o nuo šiol – ir Panevėžyje.
Patyriminis gastronominis turizmas – naujas būdas keliauti
Gastronominis turizmas (dar vadinamas kulinariniu ar maisto turizmu) yra kelionių forma, kai pagrindinis dėmesys skiriamas tradiciniams lietuviškiems patiekalams, vietinei produkcijai, modernioms lietuviškos virtuvės interpretacijoms, apsilankymams ūkiuose, vyno daryklose, alaus bravoruose, restoranų festivaliuose.
Pagal VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ pernai atliktą vietinio turizmo tyrimą, net 39 proc. respondentų lankymąsi restoranuose bei kavinėse laiko pagrindine kelionių po Lietuvą veikla. 13 proc. keliaudami labiausiai nori išbandyti naujus skonius, patiekalus, o kas aštuntas – paragauti tradicinių to krašto virtuvės patiekalų. Tarptautinio gido „Michelin“ įvertinimai taip pat atskleidė Lietuvos gastronominio turizmo potencialą.
Lietuvoje galima išskirti kelis gastronominio turizmo regionus. Vilnius – kaip kulinarinės įvairovės centras. Čia gausu restoranų, kurie pristato modernią lietuvišką virtuvę, populiarūs miesto turgūs, siūlantys vietinių gaminių degustacijas. Kaunas – tradicijų ir jaunatviškų idėjų derinys, čia vykstantys maisto festivaliai pritraukia gurmanus, daug restoranų siūlo „nuo ūkio iki stalo“ (angl. „farm-to-table“) koncepciją. Dzūkija ir Aukštaitija – gamtos ir tradicinės virtuvės regionai, kur populiarūs grybų, medaus, žvėrienos patiekalai. Čia galima apsilankyti bičių ūkiuose, grybavimo turuose, medaus degustacijose. Žemaitija – kastinio, bulvinių patiekalų ir kaimiškų skonių kraštas. Pajūris (Klaipėda, Nida, Palanga) keliautojus vilioja žuvies patiekalais, rūkytomis žuvimis, jūros gėrybėmis.
„Čiulba ulba“ kviečia per maistą „atrasti“ miestą
Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“, atsižvelgdami į naujausias gastronominio turizmo tendencijas, yra sukūrę ir kviečia išbandyti gastronominius maršrutus Kaune ir Birštone, o nuo šiol – ir Panevėžio mieste.
„Kurdami ir pramogautojams pristatydami gastronominius maršrutus, mes stengiamės paskatinti „atrasti“ gastronominį turizmą įvairiuose Lietuvos miestuose. Gastronominiai maršrutai – tai mūsų populiariausi maršrutai, kuriuose susipina miesto pažinimas ir maisto ragavimas. Skanus maistas skatina laimės hormonus, todėl kviečiame leistis į skonių, skirtingų struktūrų, atradimų, kulinarijos istorijų, linksmų pasakojimų kupinus gastronominius maršrutus“, – teigia „Čiulba ulba“ projektų vadovė Dovilė Adamonytė.
Degustacinės stotelės Birštone ir Kaune – su unikalia istorija
Gastronominių maršrutų dalyviai Birštone kviečiami įminti su Birštono kulinarijos istorija susijusias užduotis, sužinoti, ką mėgdavo šeimoje gaminti žymūs to meto žmonės – Prezidentas Antanas Smetona, Balys Sruoga, Juozas-Tumas Vaižgantas, koks buvo dietinis maitinimas ir kokiais principais vadovavosi tarpukario šeimininkės. Gastronominiame Birštono maršrute pažinsite svarbiausius Birštono istorinius, turizmo, kultūros objektus, kurie susiję su gastronomija, kulinarija ir apskritai Birštono maisto kultūra. Dalyvių laukia ir maisto degustavimas, ragavimas jaukiuose Birštono restoranuose ir kavinėse.
Gastronominis Kauno maršrutas – tai teminis maršrutas, kviečiantis mėgautis ne tik Kauno gastronomijos istorija, bet ir skoniais, sužinoti, kokia miesto dvasia tvyrojo Laisvės alėjos restoranuose, koks dėmesys buvo skiriamas maistui. Tarpukario laikotarpiu Kaunas buvo žymiausias mokslo, kultūros, architektūros, švietimo centras. Kaunastiška miesto dvasia tvyrojo ir restoranuose, čia išskirtinis dėmesys buvo skiriamas maistui. Gastronominio maršruto metu žvilgtelsite į Kauno gastronomijos istoriją, sužinosite, kokios maitinimo įstaigos buvo anuomet ir kokios yra dabar. Žaidimo metu aplankomos skirtingos Kauno Laisvės alėjos vietos bei gardžios stotelės.
Naujausias „Čiulba ulba“ gastronominis maršrutas – Panevėžyje
Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“ neseniai sukūrė ir pristato naujausią savo gastronominį maršrutą pastaraisiais metais vis daugiau turistų ir svečių sulaukiančiame Panevėžio mieste. Gastronominio maršruto dalyviai kviečiami įminti su Panevėžio krašto maisto istorija susijusias užduotis, aplankyti istorines ir dabartines gastronomines vietas, sužinoti, ką mėgdavo gaminti žymūs Panevėžyje gyvenę žmonės.
Maršruto dalyvių laukia ypatingos gastronominės patirtys. Pramogautojai kviečiami užsukti į panevėžiečių pamėgtą ir populiarų restoraną, kur, atlikę reikiamas užduotis, leisis į skonių ir atradimų kelionę. Maršruto metu dalyviai apsilankys kavinėje, įsikūrusioje anksčiau Michaeliui Rosakui (Rossak) priklausiusiame viešbutyje „Centralinis“. Dar viena ypatinga gastronominė stotelė – restoranas, įsikūręs viešbutyje, kuris anksčiau garsėjo kaip malūnas, istorikų minimas kaip vienas moderniausių to meto malūnų. Jame buvo malami ir iš Ukrainos atvežti grūdai, miltai gabenti į Rygą, Peterburgą, o per Liepojos uostą – ir į kitas šalis.
Šias ir daugelį kitų gastronominių istorijų galėsite išgirsti ir paskanauti išskirtinių patiekalų „Čiulba ulba“ gastronominiuose maršrutuose Birštone, Kaune, Panevėžyje, o artimiausiuose planuose – ir kiti Lietuvos miestai. Leiskimės į skonių ir gastronomijos atradimų keliones!