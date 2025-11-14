„Metų ūkio“ šventėje – padėkų ir dovanų lietus

Kartą per metus būna diena, kai Prienų rajono ūkininkai pamiršta problemas, atideda nebaigtus darbus ir susiburia švęsti, kaimyniškai pabendrauti, pasidžiaugti vienas kito sėkme, pasidalinti patirtimi, susitikti su partneriais.
Nors šiemetinė rajono žemdirbių pagerbimo šventė „Metų ūkis 2025“ ir pakeitė lokaciją – pirmąkart buvo surengta Skriaudžiuose – jos turtinga ir įvairi programa tapo patvirtinimu, kad šventės organizatorė Prienų ūkininkų sąjunga per 32 metus, kuriuos tradicija tęsiasi, nepristigo idėjų, užsiaugino gausų būrį bičiulių ir pagalbininkų. Daugiau nei dvidešimt socialinių partnerių bei rėmėjų atvyko į šiemetinį sambūrį, kad pristatytų visame pasaulyje žinomų gamintojų siūlomus modernius sprendimus žemės ūkiui, įvairiems darbams skirtą techniką, biotrąšas, kitas našaus ūkininkavimo galimybes, pakviestų sudaryti naudingas bendradarbiavimo sutartis ir, žinoma, prisidėtų prie sveikinimų bei vaišių, skirtų rajono žemdirbiams.
Susirinkusieji galėjo ne tik pabendrauti su konsultantais, pasklaidyti prekių katalogus, peržiūrėti paruoštus stendus, bet ir gyvai apžiūrėti, „pačiupinėti“ atvežtinę techniką, žemės ūkio padargus, kitus agregatus, dažymo simuliatorių, netgi droną. Lauko ekspoziciją parengė „SV technika“, „Lytagra“, „Dotnuva Baltic“, „Autobagis džipai“, „Hegvita padargai“, „Margučiai“.
Todėl lapkričio 7 dieną Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre vykęs renginys „Metų ūkis“ buvo ir informatyvus, ir šventiškas, į jį, nešini gėlėmis, padėkos raštais, dovanomis, pasveikinti šių metų geriausius ūkininkus atvyko ministerijų, rajono ir žemdirbių savivaldos atstovai, vietinio ir aukščiausio lygmens politikai, žemės ūkio konsultavimo ir kitų tarnybų specialistai, įstaigų, organizacijų vadovai, dvasininkai, kiti svečiai.
Šiemet nepalankios oro sąlygos, šalnos ir liūtys grūdinių kultūrų augintojams pridarė daug žalos, bet rinktinių grūdų šventinei duonelei iškepti užteko. Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, jo pavaduotoja Asta Gluoksnienė bei ūkininkas Darius Vaičiukynas į sceną pagarbiai įnešė tris duonos kepaliukus, kuriuos palaimino Skriaudžių Šv.Lauryno bažnyčios klebonas Antanas Mickevičius. Du iš jų, kaip atkaklaus žemdirbių triūso simbolis, įteikti rajono šeimininkui, merui Alvydui Vaicekauskui bei žemės ūkio ministrui, kraštiečiui Andriui Palioniui, o trečiasis skirtas šventės dalyvių vaišėms. Šiuo iškilmingu duonos pagarbinimo akcentu pradėta ilga ūkininkų apdovanojimų ir jiems skirtų sveikinimų ceremonija, kurią vainikavo tradicinio konkurso „Metų ūkis 2025“ laureatų ir dalyvių pagerbimas.
Šiais metais konkurso vertinimo komisija, atstovaujama Prienų ūkininkų sąjungos, Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus, Birštono savivaldybės ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus, „Gyvenimo“ redakcijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuro, kredito unijos „Prienų taupa“ atstovų, lankėsi rajono ūkiuose, apžiūrėjo valdas ir išrinko sumaniai besitvarkančius ūkininkus.
Daugiausia vertinimo komisijos balų pelnė ir konkurso „Metų ūkis 2025“ laureatais buvo paskelbti mišraus ūkio savininkai Laima ir Virginijus BALSEVIČIAI iš Stakliškių seniūnijos Virkininkų kaimo.
Antrą vietą konkurse laimėjo Jiezno seniūnijos Juodaviškių kaime augalininkyste užsiimantys ūkininkai Deimantė ir Vytautas RAIŽIAI.
Trečia vieta skirta Šilavoto seniūnijos Prienlaukio kaimo augalininkystės ūkio savininkams Aušrai ir Jurgiui ŽIOBAMS.
Visos trys šių metų konkurse apdovanotos šeimos iš miesto sugrįžo į kaimą, meilę žemei ir darbštumą perėmė iš savo tėvų bei senelių. Geriausiems ūkininkams įteikti Prienų ūkininkų sąjungos apdovanojimai, padėkos raštai, piniginiai čekiai, gausios rėmėjų dovanos, o konkurso nugalėtojams Balsevičiams – ir „Gyvenimo“ laikraščio redakcijos tradicinis prizas – skulptoriaus Andriaus Lik sukurta stilizuota medžio skulptūrėlė.
Apdovanoti, pagerbti ir kiti konkurso dalyviai, darbštūs rajono ūkininkai: Reda ir Juozas ŽĖČIAI (Šilavoto seniūnija), Danguolė ir Vidmantas JUODSNUKIAI ir RIMA PLIOPLIENĖ (Veiverių seniūnija), Laura ir Vidmantas NOREIKOS (Prienų seniūnija).
Ko gero, daugiausia dėmesio ir palaikymo šventėje sulaukė ir šiuo požiūriu „Metų ūkio“ konkursantus nurungė trejų metukų Lukas RAIŽYS, kuris tapo Ūkininkų sąjungos jau antrus metus skelbto fotografijų konkurso „Mano mylimiausias gyvūnas“ laureatu. Berniukas keliskart lipo į sceną, lydimas senelio ir tėvelio – dviejų ūkininkų dinastijos Vytautų. Dovanos netilpo mažose rankytėse: Lukui įteiktas „Gyvenimo“ laikraščio prizas, Ūkininkų sąjungos ir rėmėjų dovanos, jam teko garbė atsiimti ir tėveliams skirtus apdovanojimus.
Reikia tikėtis, kad mažasis Lukas, linkęs prie žemės ūkio technikos, sukaupęs didelę žaislinių traktorių, mašinų kolekciją, ilgainiui išplės žaidimų lauką, perims ir šeimos ūkininkavimo tradiciją bei vertybes.
Konkursui pateiktos Luko Raižio, Augustės Kazakevičiūtės, Godos, Armando ir Juliaus Kėvalų, Gusto Zujaus, Vidmanto Noreikos, Samantos Ramanauskaitės, Kamilės ir Jono Balsevičių fotografijos, skelbtos Prienų ūkininkų sąjungos Facebook paskyroje, liudija, kad rajono ūkininkai augina vertą savęs pamainą, vaikai nuo mažens pratinasi mylėti žemę ir gyvuliukus, jausti atsakomybę už juos.
Vakaro metu nemažai gerų rajono žemdirbių darbo įvertinimų nuskambėjo scenoje. Padėkos žodžius ūkininkams už jų indėlį į rajono žemės ūkio plėtrą, kaimo ir ūkininkavimo tradicijų puoselėjimą bei konkurencinių ir šalies gynybinių pajėgumų stiprinimą tarė LR žemės ūkio ministras Andrius Palionis. Ministras savo padėkos raštus įteikė ūkininkams Martynui Krūveliui bei Audronei ir Gintui Galiniams, besitvarkantiems pažangiuose gyvulininkystės ir augalininkystės ūkiuose.
LR Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės vardu sveikinusi jos patarėja Daiva Macijauskienė išreiškė pasididžiavimą rajono ūkininkų atkaklumu, kruopščiu darbu, puoselėjamomis tradicinėmis vertybėmis bei gebėjimu suspėti su pažanga, prisitaikyti prie iššūkių. Ministrės padėkas ir dovanas ji perdavė ūkininkų Balsevičių, Raižių ir Žiobų šeimoms.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas savo padėkas ir suvenyrus skyrė ūkininkams iš kiekvienos seniūnijos: Vincui Žvirbliui, Vytui Rutkauskui, Pauliui Radvilai, Juliui Kapočiui, Vidmantui Rasimui, Vygintui Ramanciuškai, Jurgiui Žiobai, Edvinui Gustaičiui. Meras ūkininkams padėkojo ne tik už tiesioginį darbą, bet ir už įsitraukimą į vietos bendruomenių veiklą, pagalbą seniūnijoms.
Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Jovydas Juocevičius, atstovaudamas LR Seimo nariui Kaziui Starkevičiui, padėkojo Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkui Martynui Butkevičiui ir jo pavaduotojai Astai Gluoksnienei už vadovavimą sąjungai ir lyderystę.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius pasidžiaugė puikiai organizuota švente, į ją gausiai susirinkusiais žemdirbiais, jiems rodoma pagarba, tuo, kad ir nelengvais metais ūkininkai pripildė aruodus, kad būdami taip reikalingos duonos augintojais jie gali jaustis oriai. Įteikdamas padėką aktyviam ūkininkui Egidijui Gyliui, šiuo gestu jis padėkojo ir visiems rajono žemdirbiams.
LR Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis apdovanojo ūkininkus Juozą Žėčių ir Dainių Bajorą. Už bendradarbiavimą ūkininkams padėkojo Prienų kredito unijos administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, „Pieno tyrimai“ Dzūkijos skyriaus vadovė Lina Kriukelienė ir kiti Ūkininkų sąjungos partneriai. Daugiausia dovanų, gėlių atiteko konkurso „Metų ūkis“ pirmų – trečių vietų laimėtojams.
Liberalų sąjūdžio Prienų skyriaus pirmininkė Lina Juodsnukytė už tradiciją visus suburti į šventę atidavė pagarbą renginio organizatoriams. Prienų ūkininkų sąjunga išreiškė dėkingumą ilgamečiam Prienų r. savivaldybės žemės ūkio technikos registravimo specialistui Alvidui Rinkevičiui (šventėje nedalyvavo), taip pat padėkojo Tomui Kačergiui ir Ričardui Milišauskui, renginyje demonstravusiems senosios kartos traktorius.
Dovanas išdalinus, išsakius gražiausius sveikinimus, skirstytis niekas neskubėjo. Ūkininkams koncertavo ir pakilią nuotaiką kūrė skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas, sportinių šokių klubo „Sūkurys“ jaunieji šokėjai bei dainininkas Radži, susirinkusiųjų laukė vaišės su stalo puošmena – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos dovanotu tortu.
Dalė Lazauskienė
