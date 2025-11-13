Kūrėjų klubas „Gabija“ pristato kūrybinės veiklos parodą

Birštono–Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“ jungia apie tris dešimtis kūrybingų mūsų krašto žmonių. Savo kūrybą jie ne kartą pristatė didesniuose ir mažesniuose mūsų krašto renginiuose, kūrybinėmis mintimis džiugino ir „Gyvenimo“ skaitytojus. O lapkričio 4 dieną, Prienų krašto muziejuje pristatydami kūrybos darbų parodą, pakvietė renginio dalyvius iš arčiau susipažinti su klubo menine veikla ir, žinoma, pačiais kūrėjais.
Prienų krašto muziejuje gimtojo žodžio mylėtojai susibūrė neatsitiktinai, mat būtent čia prieš 18 metų šviesios atminties Juozo Palionio iniciatyva ir įsikūrė kūrėjų klubas „Gabija“. Tad, kaip popietės metu sakė klubo kūrybinės veiklos vadovė Valė Petkevičienė, sugrįžimas į šią vietą – tai tarsi sugrįžimas namo, kurių šeimininkai visuomet šiltai pasitinka ir taip pat šiltai išlydi.
O kad namuose būtų gera ir jauku, „Gabijos“ kūrėjai juos papuošė savo kūryba – gabijiečių fotoportretais, kuriuos įamžino jaunoji fotografė Karolina Jakimavičiūtė, knygomis bei keramikos darbais. Sugrįžusius „namo“ sveikino Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė bei Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.
Popietės metu gabijiečiai dalijosi savo kūryba bei mintimis, kaip jie apskritai atrado save kūrybiniame kelyje. Visų jų patirtys skirtingos – vieni pradėjo kurti dar mokyklos suole, kitus į kūrybinį kelią pastūmėjo asmeniniai išgyvenimai ir kitos priežastys, tačiau galiausiai visus juos gyvenimas atvedė į „Gabiją“. Čia atsiskleidė mūsų krašto kūrėjų meilė gimtajam žodžiui, o jų kūrybinis talentas įprasmintas ne vienoje knygoje. Užsukite į Prienų krašto muziejų susipažinti su klubo veikla ir Jūs. Paroda eksponuojama iki lapkričio 15 dienos.
Rimantė Jančauskaitė
