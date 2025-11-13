Kokiu tikslu bus formuojami žemės sklypai prie daugiabučių, ar gyventojai privalės juos išsipirkti?

Prieš kurį laiką „Gyvenimo“ redakcija kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą A.Vaicekauską su prašymu paaiškinti, kokiu tikslu Savivaldybė ketina pradėti žemės sklypų formavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų procedūras.
Prienų miesto Stadiono mikrorajono gyventojai pranešė, kad šiuo klausimu daug kur organizuoti susirinkimai, tačiau dalyvavusieji juose teigė negavę išsamios informacijos, kodėl prireikė daugiabučiams namams priskirti žemės sklypus. Butų savininkai baiminasi, kad patiems teks mokėti už sklypų formavimo projektų parengimą, vėliau sklypus išsipirkti ar nuomotis, taip pat savo lėšomis finansuoti automobilių aikštelių, šaligatvių įrengimą, želdynų sodinimą, žaliųjų vejų priežiūrą. Jiems rūpi ir tai, kokias papildomas teises ir pareigas įgis daugiabučių gyventojai (bendrijos) po to, kai sklypai bus įregistruoti VĮ „Registrų centras“, bei, kaip pajuokavo, ar išsipirktoje žemėje po savo buto langais galės pasistatyti nors ir … šiltnamį.
Po redakcijos paklausimo Prienų rajono savivaldybė parengė informaciją Stadiono mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams:
„Prienų rajono savivaldybė skatina gyventojus imtis iniciatyvos ir tapti savo kiemo šeimininkais, nedelsti ir pradėti procedūras dėl žemės sklypų, reikalingų daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti, suformavimo (konkrečios teritorijos nustatymo) ir naudojamų valstybinės žemės sklypų išsinuomavimo arba išsipirkimo.
Suformuotame žemės sklype gyventojai savo iniciatyva gali rūpintis daugiabučio gyvenamojo namo infrastruktūra, gerove, įgyja statytojo teisę sklype, t. y., gali kurti jiems tinkančią infrastruktūrą: formuoti žaliąsias erdves ir poilsio zonas, įsirengti automobilių stovėjimo aikšteles ir panašiai. Būdami teisėtais sklypo nuomininkais / savininkais, gyventojai gali kreiptis dėl leidimo daugiabučio namo kiemuose ir/ ar automobilių stovėjimo aikštelėse įsirengti kelio ženklus ir/ar norimas technines eismo reguliavimo priemones, turėti aiškiai apibrėžtas teritorijos ribas, už kurios priežiūrą ir tvarkymą atsako daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai (daugiabučio namo savininkų bendrija ar namo administratorius), įgis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas teises ir pareigas.
Informuojame, kad galimi keli žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų formavimo būdai: žemės sklypai šioms teritorijoms gali būti formuojami detaliaisiais planais arba pradėti rengti individualūs žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
Detaliuoju planu suformuojami žemės sklypai daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijoms, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijoms, nustatomi privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai kiekvienam sklypui (teritorijos naudojimo tipas, paskirtis, naudojimo būdas, pastatų aukštis, užstatymo tankumas, intensyvumas, užstatymo tipas, priklausomų želdynų norma), suplanuojami įvažiavimai, servitutai bei automobilių stovėjimo aikštelių vietos.
Pranešame, kad Prienų rajono savivaldybė 2026 metais planuoja rengti Prienų miesto prie Stadiono ir Statybininkų gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalųjį planą, kurį patvirtinus būtų atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai ir žemės sklypai užregistruoti VĮ Registrų centre. Ir detaliojo plano rengimas, ir žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir įregistravimas VĮ Registrų centre bus atliekami Prienų rajono savivaldybės lėšomis. Įregistruotus žemės sklypus daugiabučio namo savininkų bendrija, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius ar butų savininkai galės išsinuomoti ir tokiu būdu įgyti visas nuomininkui priskirtas teises arba išsipirkti teisės aktų nustatyta tvarka.
Kiti daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, norėdami rengti individualų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, prašymą dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimo gali teikti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba internetu per Žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (ŽPDRIS). Prašymą organizuoti projekto rengimą gali teikti suinteresuotas asmuo – bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius arba bent vienas iš buto savininkų. Ir sklypo projektavimo darbai, ir sklypo kadastriniai matavimai atliekami privačių asmenų lėšomis.
Prienų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į finansines galimybes, žemės sklypuose, suformuotuose daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti, prisidės prie automobilių aikštelių, šaligatvių įrengimo, želdynų sodinimo.
Atkreipiame dėmesį, kad sklypas formuojamas daugiabučiui gyvenamajam namui eksploatuoti, o ne atskirai butams.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių tel: +370 686 96 331, el.p. architektai@prienai.lt.“