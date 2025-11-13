Jungtinis projektas „Socialinis receptas“: „Kūrybinių patirčių gidas senjorams Kaune ir Kauno regione“

2025 m. balandžio–lapkričio mėn. Kaune ir Kauno regione Ąžuolyno biblioteka įgyvendino projektą, kurio veiklomis buvo siekiama mažinti Kauno ir Marijampolės apskrityse gyvenančių senjorų socialinę atskirtį, kviečiant juos dalyvauti kūrybiškumą, bendrystę ir saviraišką skatinančiose veiklose. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos valstybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Strielčių bibliotekoje taip pat vyko projekto veiklos – keturi kūrybiniai užsiėmimai „Magiškos žvakės dirbtuvės“, subūrę vietos senjorus prasmingam laikui kartu. Edukacinius užsiėmimus vedė edukatorė Radvilė Kuncė, save pristatanti – „Moderni laumė“.
Pirmasis užsiėmimas Strielčių bibliotekoje pakvietė dalyvius į edukaciją apie magiškos žvakės kūrimą, kurioje senjorai sužinojo, kaip gaminama natūrali sojų vaško žvakė, kokią reikšmę turi vaško rūšis, dagtis ir liejimo temperatūra. Žvakės kūrimui buvo naudojami augalai ir kristalai, sustiprinantys žvakių energiją, o traukiant afirmacijų korteles kiekvienas galėjo pažvelgti į savo vidinius poreikius bei intencijas. Kol žvakės stingo, visi dalyvavo ugnies meditacijoje, padėjusioje geriau pajusti šios stichijos simboliką ir galią. Tai buvo šiltas, įkvepiantis vakaras, subūręs bendruomenę kūrybai, savęs pažinimui ir bendrystei.
Antrojo susitikimo metu senjorai pasinėrė į kvapų pasaulį. Dalyviai degustavo natūralius eterinius aliejus, tyrinėjo, kokius prisiminimus ir emocijas jie sukelia, kaip veikia nuotaiką ir savijautą. Kiekvienas susikūrė savo asmeninį kvapų derinį, kupiną simbolinės reikšmės. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai traukė aromaterapines kortas, leidusias pažvelgti į save naujai ir pajausti vidinę harmoniją. Šis vakaras tapo ne tik edukaciniu, bet ir terapiniu susitikimu, dovanojusiu šviesos, ramybės ir kvapnios magijos.
Trečiajame kūrybiniame užsiėmime senjorai gamino natūralaus bičių vaško žvakes, sužinojo apie vaško lakštų gamybą, jų savybes ir naudą sveikatai. Senjorai patys gamino žvakes – vieną pasiliko sau, kitą padovanojo kitam žmogui, kaip šviesos ir gerumo simbolį. Kūrybinis procesas suteikė daug džiaugsmo, o bičių vaško kvapas pripildė biblioteką jaukumo ir ramybės.
Ketvirtasis ir baigiamasis užsiėmimas tapo tikra skonių ir jausmų švente. Senjorės atsinešė savo pačių augintų daržovių ir uogų konservų, parengė spalvingą parodėlę ir degustaciją. Skaniausia buvo pripažinta Julijos Čepononienės šilauogių uogienė, sužavėjusi visus savo skoniu. Po degustacijos laukė staigmena – koncertas, kurį dovanojo Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“. Skambėjo „Liepsnojantys romansai“, jautrūs ir iki ašarų suvirpinę širdis. Atsidėkodamos senjorės padovanojo dainininkėms savo pačių sukurtas ir dekoruotas vaško žvakes – šilumos, draugystės ir kūrybos simbolį.
Šie keturi užsiėmimai Strielčių bibliotekoje tapo kūrybiškumo, bendrystės ir savęs pažinimo kelione. Jie ne tik praturtino dalyvius naujais įgūdžiais, bet ir sustiprino bendruomenės ryšį, suteikė džiaugsmo, ramybės ir įkvėpimo. Senjorai džiaugėsi galimybe susitikti, kurti, dalintis patirtimi ir geromis emocijomis.
Projekto „Socialinis receptas“ veiklos dar kartą parodė, kad kūryba ir bendravimas – tai geriausi receptai sielos sveikatai ir gyvenimo džiaugsmui.
