Įgyvendintas projektas „Kauno regiono muziejų specialistų kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas II“

Nuo birželio iki spalio vyko mokymai, subūrę Kauno regiono muziejininkus stiprinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir šiuolaikinės edukacijos įgūdžius.
Prienų krašto muziejus užbaigė tęstinį projektą „Kauno regiono muziejų specialistų kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas II“, kuris šiais metais sėkmingai subūrė Kauno regiono kultūros specialistus tobulinti savo kūrybinius, edukacinius ir bendradarbiavimo gebėjimus.
Projektas tapo svarbia galimybe kultūros darbuotojų profesiniam augimui, idėjų mainams ir naujų iniciatyvų kūrimui. Nuo birželio iki spalio mėnesio vyko mokymai, kurių metu surengti keturi edukacinių dirbtuvių užsiėmimai. Jie buvo skirti muziejuose ir kitose kultūros įstaigose dirbantiems specialistams, siekiantiems gilinti profesines žinias, plėsti kūrybinius įgūdžius ir taikyti šiuolaikinius edukacijos metodus savo veikloje.
Mokymus vedė Nerijus Miginis, kultūros edukacijos ekspertas ir edukacinių programų vadovas, turintis ilgametę patirtį muziejinio ir neformaliojo ugdymo srityje. Jis dalyvius supažindino su šiuolaikinėmis edukacijos kryptimis, inovatyviais metodais ir praktiniais būdais, kaip muziejai gali pritraukti naujas auditorijas, stiprinti ryšį su bendruomene ir kurti patirtimi grįstus mokymosi procesus. Mokymų metu dalyviai susipažino su kūryba pagrįsto ugdymo principais, tyrinėjo asmeninį kūrybingumą, kultūros kontekstus ir edukatoriaus vaidmenį šiuolaikiniame muziejuje. Užsiėmimų metu jie ne tik klausėsi teorinių pranešimų, bet ir aktyviai dirbo grupėse, kūrė naujų edukacijų idėjas, diskutavo apie iššūkius, dalijosi patirtimi. Tokie praktiniai mokymosi metodai paskatino bendradarbiavimą tarp muziejų, leido atrasti naujus kūrybinius sprendimus bei pritaikyti inovacijas kasdienėje veikloje.
Mokymuose dalyvavo daugiau nei 40 kultūros darbuotojų iš įvairių regiono kultūros įstaigų: Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Druskininkų, Prienų, Alytaus muziejų ir bibliotekų. Dalyviai džiaugėsi galimybe ne tik mokytis, bet ir keistis patirtimi, megzti profesinius ryšius bei stiprinti regioninį bendradarbiavimą. Projektas padėjo stiprinti muziejų specialistų gebėjimus planuoti, kurti ir įgyvendinti šiuolaikines edukacines programas, atitinkančias įvairių auditorijų poreikius, nuo vaikų iki senjorų. Dalyviai pažymėjo, kad užsiėmimai suteikė naujų idėjų, padėjo atnaujinti požiūrį į muziejų veiklą ir paskatino aktyviau bendradarbiauti institucijas.
Projektas prisidėjo prie muziejų veiklos kokybės gerinimo ir sustiprino jų gebėjimą reaguoti į šiuolaikinės visuomenės pokyčius. Ilgalaikis kvalifikacijos tobulinimas – tai investicija į žmones, kurių darbas kuria kultūros vertę ir užtikrina, kad muziejai išliktų atviri, įtraukiantys ir aktualūs. Tokie projektai svarbūs visam kultūros sektoriui, jie padeda išlaikyti aukštą paslaugų kokybę, stiprina ryšius tarp kultūros įstaigų, skatina kūrybiškumą bei kuria tvarų pagrindą tolesniam regiono kultūros augimui.
Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Rūta Levinskienė
Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
