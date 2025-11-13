Atnaujinami pastatai, kiemai ir gatvės

Meras A.Vaicekauskas savo Facebook paskyroje pasidalino nuotraukomis ir informacija apie Prienų rajone baigiamus darbus, kurie pagerins gyventojų kasdienes sąlygas ir aplinkos kokybę.
Pasak mero, šiuo metu Užuguosčio bibliotekoje baigiama pastato išorės renovacija. Atnaujinus pastatą, jo vaizdas taps estetiškesnis, darbuotojams bus užtikrintos geresnės darbo sąlygos šiltose patalpose.
Prienų mieste baigiami įrengti laiptai iš F. Martišiaus gatvės į Gintarėlio gatvę – tokiu būdu išpildytas bendruomenės prašymas, pėstieji galės patogiai ir saugiai laiptais pakilti į kalną ir nusileisti.
Vyksta šaligatvių atnaujinimo darbai prie Statybininkų g. 19 namo ir kitose mikrorajono vietose. Šio namo gyventojai ne kartą priminė apie senų, nesaugių šaligatvių būklę, todėl netrukus čia bus galima džiaugtis tvarkinga aplinka.
Darbai baigti ir Kęstučio gatvėje – paprastojo remonto metu atnaujinta apie 1,7 km kelio dangos ir dalis seno šaligatvio.
Baigiami J.Brundzos ir Vytauto gatvių daugiabučių kiemų tvarkymo darbai, juose įrengtos naujos parkavimo vietos, apšvietimas, sutvarkyti šaligatviai.
Sutvarkyta Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro stovėjimo aikštelė. Atvykę pacientai gali patogiai ir saugiai pastatyti automobilius, nebrisdami per balas, nekliūdami už nelygaus pagrindo.
Mero A.Vaicekausko teigimu, šie darbai – dalis nuoseklaus Savivaldybės siekio gerinti rajono infrastruktūrą, stiprinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir patogumą gyventojams.
