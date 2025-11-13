„12 priežasčių susitikti“. Nuo pažinties muziejuje iki …

Kartais gyvenimas dovanoja ypatingas pažintis – tokias, kurios užsimezga netikėtai, bet palieka gilų pėdsaką. Tokia buvo ir Skriaudžių kalendorių muziejaus muziejininkės pažintis su leidybos įmonės „Kriventa“ direktoriumi Kazimieru Matačiūnu.
Pirmasis K.Matačiūno apsilankymas mūsų muziejuje buvo kupinas šilumos ir nuoširdumo. Į Kalendorių muziejų tuomet jis atvyko kartu su kolekcininkų klubo „Kaišiadarai“ vadovu Virginijum Braziu – unikaliu žmogumi. Žmogumi, kuris su savo šeima kolekcionuoja… keliones po užkoptus Lietuvos piliakalnius ir kiekviename iš jų iškelia savo šeimos vėliavą! Žmogus, kurio meilė menui ir kryžių tradicijai įkvepia daugelį. Jo autorinė, Kaišiadorių krašto pakelės kryžių, fotografijų paroda „Laukiantys prie kelio“ lapkričio 7 dieną atidaryta Birštono sakraliniame muziejuje. Įdomu (o gal savaime suprantama) tai, kad prasmę šiam projektui padėjo suteikti ir darbus atspausdino ta pati leidybos įmonė „Kriventa“, dar kartą gražiai susiejusi kūrybą, tradiciją ir draugystę.
Tiesa, tuomet, pirmą pažinties dieną, į Skriaudžių Kalendorių muziejų Kazimieras Matačiūnas atvyko ne tuščiomis – atvežė dovanų kvapnios arbatos „12 priežasčių susitikti“, tarsi norėdamas simboliškai pažymėti, kad kiekvienas susitikimas turi savo prasmę ir grožį. Netrukus šis gražus gestas virto gražia draugyste – leidybos įmonė „Kriventa“ Prienų krašto muziejui padovanojo net 226 kalendorius! Esame nuoširdžiai dėkingi už šią dovaną ir už pasitikėjimą mūsų veikla. Kiekvienas kalendorius – tai ne tik laiko matas, bet ir tiltas tarp praeities bei dabarties, kuriuo einame kartu su savo bičiuliais ir lankytojais.
Beje, LĮ „Kriventa“ skaičiuoja jau 29-uosius savo gyvavimo metus. Jos vardas ir tuomet, ir dabar siejamas su profesionalumu, kūrybiškumu ir meile spausdintam žodžiui. Įkūrimo metu tai buvo mažas, tačiau ambicingas projektas, kurio tikslas – padėti autoriams, įstaigoms ir kūrėjams išvysti savo idėjas popieriuje. Įmonės įkūrėjas ir vadovas K. Matačiūnas visuomet norėjo, kad LĮ „Kriventa“ taptų vieta, kur gimsta neeiliniai leidiniai, pasižymintys išskirtiniu dizainu, kokybiška spauda ir pagarba turiniui. Ši vizija greitai tapo įmonės varomąja jėga. Čia kiekvienas projektas vertinamas kaip unikalus kūrinys, o užsakovams tai ypač svarbu. Kaip svarbu ir individualus požiūris į kiekvieną leidinį, pagarba autoriui, nuoširdus atsidavimas darbui ir profesionalumas.
Per savo veiklos metus LĮ „Kriventa“ užsitarnavo solidžią reputaciją tarp rašytojų, mokslininkų, kolekcininkų, kultūros ir valstybinių įstaigų, verslo įmonių. Įmonė yra išleidusi kelis tūkstančius autorinių knygų, apimančių įvairius žanrus. Svarbi įmonės veiklos dalis – kultūros ir istorijos leidiniai, prisidedantys prie Lietuvos atminties išsaugojimo. Įmonė yra leidusi daugelį reikšmingų leidinių, tarp jų – enciklopedinio pobūdžio darbus, regionų istorijų knygas, menininkų albumus bei tautodailės rinkinius ir, žinoma, begalę kalendorių, įvairių informacinių bei reklaminių katalogų, lankstinukų ar skrajučių.
Kviečiame visus meno, istorijos ir tradicijų mylėtojus aplankyti išskirtinę fotografijų parodą „Laukiantys prie kelio“ – pajusti lietuviško kryždirbystės meno dvasią, pasigrožėti kruopščiu darbu ir sielos šviesa, sklindančia iš kiekvieno kūrinio, prisiliesti bent šiek tiek prie to, ką drauge kuria šie du nuostabūs žmonės – K. Matačiūnas ir V. Brazys, 2025 m. pavasarį apsilankę Skriaudžių kalendorių muziejuje. Paroda veikia Birštono sakraliniame muziejuje.
Tegul tokie susitikimai primena, kad nuoširdumas, kūryba ir bendrystė visada randa kelią – ir muziejuje, ir mūsų širdyse.
Kristina Pažėrienė
Skriaudžių buities muziejaus muziejininkė
