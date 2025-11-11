Kūryba, meilė savo kraštui Veiveriuose brangina

11 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 7 dieną Veiverių Šaulių namuose vyko jaukus ir prasmingas vakaras – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausios knygos „Vienatybė“  pristatymas bei tautodailininkės Jūratės Mieldažienės parodos „Vytinių juostų vieno rašto Giminės medis“ atidarymas.
Vakaro metu rašytoja Aldona Ruseckaitė pasakojo apie knygos atsiradimo istoriją, jos pagrindinę heroję – Oną Pleirytę-Puidienę-Vaidilutę. Autorė atskleidė sudėtingą ir dramatišką moters gyvenimo kelią: jautriai išgyventą motinystę, nelengvus santykius su vyru, septynerius metus praleistus Rusijoje bei besąlygišką meilę Lietuvai. Visa tai susipina knygos puslapiuose – stiprios ir dvasios nepalaužtos moters portretas.
Susirinkusieji įdėmiai klausėsi rašytojos pasakojimo ir negalėjo atsistebėti herojės stiprybe bei gyvenimo kelio vingiais.
Antroje renginio dalyje savo kūrybą pristatė tautodailininkė Jūratė Mieldažienė, atidarydama parodą „Vytinių juostų vieno rašto Giminės medis“. Menininkė pasidalijo mintimis apie kūrybos įkvėpimą ir ryšį su gimtuoju kraštu „Man šis kraštas – Veiveriai – yra svarbus. Todėl ir į juostas įaudžiau savo širdies siūlus. Sukūriau unikalų Giminės raštą“, – sakė Jūratė Mieldažienė. Parodos lankytojai žavėjosi autorės kruopštumu, kūrybiškumu ir talentu. Vakaro atmosferą dar labiau sustiprino kanklių muzika – skambėjo Jūratės Mieldažienės ir Zitos Poškienės atliekami kūriniai, suteikę renginiui jaukumo.
Šis vakaras – gražus įrodymas, kad kūryba, meilė savo kraštui Veiveriuose yra branginama.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (VI). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *