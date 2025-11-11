Dalyvavome puikiame projekte „Atverk duris vasarai 2025“

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau dešimtus metus iš eilės kvietė šalies įstaigas prisijungti prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ ir dovanoti vaikams galimybę prasmingai praleisti vasaros atostogas. Šią vasarą iniciatyvoje dalyvavo ir skirtingų veiklų vaikams pasiūlė 181 organizacija. Per visą 2025-ųjų vasarą iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ veiklose dalyvavo 22 909 vaikai.
Birštono viešojoje bibliotekoje birželio-rugpjūčio mėnesiais kvietėme vaikus į įtraukius, žaismingus ir kūrybiškus vasaros skaitymus „Gražus pasaulio slėpinys didžiulis“, skirtus poetės, eseistės, vertėjos Aldonos Elenos Puišytės-Grigaliūnės 95-ajam jubiliejui. Skaitymuose: „Mūsų žodžiai – sielos perlai“, „Ką mums sako vandenys?“, „Debesėlių apsupty“, „Vienintelei Tėvynei“, „Stebuklingi žodžių sodai“ ir kt., – vaikai klausėsi eilėraščių, pasakų, tapė, kūrė koliažus, inscenizavo tekstus. Su psichologe Brigita Gelumbauskiene gilinosi į „Žmogaus galių paslaptis“, žaidė emocinio intelektinio ugdymo žaidimus. Iš viso įvyko 10 skaitymų, knygų pristatymų (iš jų 4 – kaimo bibliotekose), kuriuos pratęsė, papildė kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai. Vaikai praleido laiką prasmingai, draugiškai, bičiuliaudamiesi, pažindami literatūros, tautosakos pasaulį, susipažindami su poetės Aldonos Elenos Puišytės-Grigaliūnės knygomis. Skaitymai vaikus suartino, ugdė empatiją, kūrybiškumą, formavo pozityvų požiūrį į skaitymą.
Daugiausia vaikų surinkusios ir įdomiausias veiklas jiems pasiūliusios organizacijos apdovanotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtu prizu – pažintine-patyrimine kelione. Tarp 40-ties geriausiųjų – ir Birštono viešoji biblioteka.
Birštono viešosios bibliotekos Paslaugų ir išteklių skyriaus vedėja Laima Švirinienė kartu su kitais laimėjusių įstaigų atstovais spalio 9–13 dienomis viešėjo Slovakijoje, Aukštuosiuose ir Žemuosiuose Tatruose. Keliautojai aplankė Stary Smokovec kalnų miestelį, įspūdingąją Oravos pilį, mėgavosi poilsiu terminiuose baseinuose ir nakvojo kalnų viešbutyje. Kelionės metu dalyviai įveikė net 1100 m vertikaliai, nakvojo kalnų namelyje 1475 m aukštyje.
Laima Švirinienė
Birštono viešosios bibliotekos Paslaugų ir išteklių skyriaus vedėja
