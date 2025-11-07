Ūkininkams nerimauti neverta: KPP projektai bus baigiami Strateginio plano lėšomis – jokių naujų įsipareigojimų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2022 m. programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpis jau priartėjo prie pabaigos. Kad nė vienas projektas neliktų nebaigtas, Europos Komisija (EK) leidžia dalį KPP investicinių projektų baigti pasinaudojant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) lėšomis.
Viena labiausiai finansuotų KPP priemonių ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ padėjo investuoti į žemės ūkio valdų modernizavimą tūkstančiams Lietuvos ūkių.
Per 2014–2025 m. laikotarpį pagal šią priemonę patvirtinti 7326 projektai, kuriems skirta 743 mln. eurų paramos.
Dalis mokėjimų – 2026 m. pradžioje
KPP lėšos paramos gavėjams pagal priemonę turi būti išmokėtos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Po šios datos jokie mokėjimai iš KPP nebegalimi.
Siekdama užtikrinti sklandų projektų užbaigimą ir atliepti paramos gavėjų lūkesčius, EK sudarė galimybę nuo 2026 m. sausio 1 d. tęsti likusių mokėjimų vykdymą pasinaudojant Strateginio plano lėšomis. Strateginio plano keitimas, kuris leis tęsti KPP projektų finansavimą, jau derinamas su EK.
Kas lėmė projektų įgyvendinimo terminų korekcijas?
Pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ buvo finansuotas rekordinis skaičius projektų. Dalis jų susidūrė su nenumatytais sunkumais: COVID-19 pandemija, geopolitinėmis grėsmėmis, trūkinėjusiomis tiekimo grandinėmis, augančia infliacija, svyruojančiomis supirkimo kainomis. Projektų įgyvendinimą taip pat lėtino griežti aplinkosaugos reikalavimai, sudėtingos statybos leidimų išdavimo sąlygos. Kai kurie paramos gavėjai dėl šių priežasčių paramos atsisakė.
Ūkininkai ir jų atstovai ne kartą išreiškė lūkestį, kad Lietuvai skirtos ES lėšos būtų panaudotos efektyviai ir nė vienas euras neliktų nepanaudotas. Atsižvelgdama į tai, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) 2024–2025 m. organizavo net 4 papildomus kvietimus pagal šią KPP priemonę. Džiugu, kad supaprastintos paramos sąlygos sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo.
KPP projektų įgyvendinimui skirtas laikas baigėsi, o pareiškėjai buvo įsipareigoję pateikti galutinius mokėjimo prašymus iki 2025 m. birželio 30 d. Tačiau ŽŪM, išgirdusi ūkininkų ir asociacijų prašymus dėl patiriamų sunkumų: statybos leidimų gavimo, užtrukusių darbų, kredito gavimo, leido nukelti galutinio mokėjimo terminą iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) duomenimis, šia galimybe pasinaudojo net 270 paramos gavėjų, kurių įgyvendinamų projektų bendra paramos suma siekė beveik 125,8 mln. Eur.
Net ir šis terminas kai kuriems projektams buvo per ankstyvas, todėl ŽŪM, dar kartą įvertinusi asociacijų prašymus, suteikė papildomą laiką projektams, kuriuose numatyti statybos darbai. Šia galimybe pasinaudojo 25 paramos gavėjai (jiems likusi išmokėti paramos suma siekė 11,3 mln. Eur). Dauguma šių projektų susiję su gyvulininkystės plėtra, kuri visada buvo prioritetinė žemės ūkio šaka.
Svarbu pabrėžti, kad jei ŽŪM nebūtų suteikusi galimybės vėluojantiems projektų vykdytojams nukelti terminų, NMA duomenimis, keli šimtai ūkių būtų likę su neįgyvendintais projektais, o nepanaudotos lėšos būtų grąžintos Europos Komisijai.
Kuriems projektams lėšų išmokėjimas gali vėluoti?
Didžioji dalis paramos gavėjų, iki rugsėjo 30 d. pateikusių galutinį mokėjimo prašymą, nepajus jokių pokyčių – jiems parama bus išmokėta įprasta tvarka.
Mokėjimai pagal projektus, kurie buvo finansuoti pagal EURI taisykles, taip pat bus vykdomi laiku, nes šiems projektams skirtų lėšų pakanka. Šios lėšos atskirtos nuo KPP.
O mokėjimo prašymus pateikę KPP projektai bus finansuojami iš KPP lėšų tol, kol KPP programoje pakaks lėšų. Paramos gavėjams, kurių mokėjimo prašymų apmokėjimui KPP lėšų neužteks, NMA perves lėšas kitų metų pirmąjį ketvirtį. Kol kas tikslią lėšų išmokėjimo datą pasakyti sunku, tačiau ŽŪM deda visas pastangas, kad jos pasiektų paramos gavėjus kuo greičiau.
Kaip tai paveiks paramos gavėjus?
Svarbu pažymėti, kad paramos gavėjams nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. NMA su jais bendradarbiauja, informuodama apie galimybę keisti paramos sutartį keičiant finansavimo šaltinį.
Paramos gavėjams, kuriems galutinis mokėjimas bus atliktas Strateginio plano lėšomis, nekils jokių papildomų įsipareigojimų ar reikalavimų – jų projektai ir toliau bus įgyvendinami pagal KPP taisykles.
Taip pat jiems nekils sunkumų kreipiantis dėl paramos pagal Strateginio plano priemones: po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo pareiškėjas gali teikti paraiškas ir pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“, ir pagal kitas Strateginio plano priemones. Iš Strateginio plano apmokėta paramos suma neturės įtakos skaičiuojant didžiausią galimą paramos sumą pagal Strateginio plano priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.
