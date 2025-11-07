Saugi kosmetika: kokie galimi variantai?

Paskaičiuota, kad tipinė moteris kasdieną vidutiniškai vartoja apie 12 rūšių asmens higienos priemonių, kurių sudėtyje neišvengiama ir cheminių medžiagų. Tiesa yra ta, kad toksinai į organizmą patenka per odą, aplenkdami kepenų atliekamą detoksikaciją, ir tiesiogiai patenka į kraują. Ką tokioje situacijoje galime pakeisti?
„Mokslininkai teigia, kad apie 70 proc. ant odos bei plaukų patenkančių kosmetikoje esančių cheminių medžiagų įsiskverbia į organizmą, kaupiasi ląstelėse, žaloja vidaus organus, trikdo svarbias jų funkcijas. Patekusios į kvėpavimo takus dažnai sukelia alerginę reakciją: slogą, kosulį, gerklės perštėjimą, odos sudirginimą,“ – rašo Dainora Krasavičiūtė knygoje „Netoksiška namų aplinka“.
Kenksmingi komponentai
Jei ant kosmetikos priemonės nurodyta, kad atidarius galioja metus ar ilgiau, vadinasi, joje yra cheminė medžiaga – parabenas. Pastarasis dirgina odą, gali pažeisti endokrininę sistemą. Veido kremuose, plaukų, nagų lako sudėtyje naudojamas konservantas – formaldehidas, kuris dirgina akis, sukelia kvėpavimo pažeidimus. Aliuminio druskos stabdo prakaitavimą, slopina prakaito liaukų veiklą, todėl visi toksinai lieka organizme ir pažastyse gali formuotis guzeliai.
Beje, kvėpintis irgi derėtų atsargiai. Skanų kvapą grožio produktams suteikia sintetiniai kvapai fragrance parfum. Tai net apie 200 įvairių cheminių medžiagų. Jos gali sukelti kvėpavimo sutrikimus, dermatitus.
Cheminės medžiagos – ftalatai randami lūpų dažuose, dezodorantuose, kvepaluose, plaukų priežiūros priemonėse. Deja, etiketėse jos įvardijamos kaip kvapiosios medžiagos. Ši medžiaga kenkia kepenims, silpnina imuninę sistemą, didina riziką susirgti onkologinėmis ligomis.
Antibakterinė medžiaga triklozanas, esantis muiluose, dantų pastose, galimai ardo endokrininę sistemą. Mineralinis aliejus, sulfatai, PEG, BHT, UV filtrai… ir taip toliau… sąrašas gan ilgas…
Tad kokios galimos sveikos alternatyvos?
Daugeliui produktų kasdieniniame gyvenime galime rasti mažiau toksiškų alternatyvų. Tad kuo galime pakeisti chemines medžiagas?
. Įmantrias veido kaukes – 100 proc. molio kauke.
. Makiažo valiklį – miceliniu vandeniu.
. Paakių kremą – drėkinamuoju kremu.
. Kūno, veido šveitiklius – malta kava ar cukraus granulėmis.
. Kremus nuo strijų, stangrinančius kremus – simondsijų aliejumi, taukmedžių sviestu.
. Toniką – prausikliu.
. Savaiminio įdegio losjoną – ryto saulės spinduliais.
. Lūpų balzamą – bičių vašku, alyvuogių aliejumi.
. Skutimosi kremą – natūraliu muilu.
. Sausos odos kremą oda – bet kokiu aliejumi.
. Dezodorantą – natūraliu eteriniu aliejumi.
Nereikia atsisakyti visų kosmetikos priemonių, tačiau pasirinktinai skirdami šiek tiek laiko saugesnei alternatyvai, ilgainiui mūsų kūnas ir bendra organizmo savijauta mums už tai padėkos.
Parengė Veronika Pečkienė
(Šaltinis: Dainora Krasavičiūtė „Netoksiška namų aplinka“)