Prienų ligoninėje atnaujintos rentgeno paslaugos

7 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 31 dieną Prienų ligoninėje, perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, pristatytas naujas japoniškas rentgeno aparatas. Šios dienos labai laukė ne tik įstaigos personalas, bet ir Prienų rajono gyventojai, mat kurį laiką rentgenologiniai tyrimai Prienuose buvo atliekami tik skubiais atvejais.
Anot ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės, rentgeno aparato atnaujinimas buvo būtinas, nes Prienų ligoninė yra vienintelė gydymo įstaiga rajone, teikianti rentgenologines paslaugas. J. Milaknienės teigimu, naujas pirkinys leis dar kokybiškiau ir tiksliau atlikti rentgenologinius tyrimus, o darbuotojams užtikrins geresnes ir saugesnes darbo sąlygas. Be to, gydytojos Jolantos Vitkienės pastebėjimu, naujas rentgenas yra pilnai automatizuotas, todėl tyrimai bus atliekami greičiau, o pacientai gaus mažesnę apšvitą.
Pasinaudodama proga, įstaigos direktorė pasidalino dar viena džiugia žinia apie naujai įsigytu hemodializės aparatą. Anot J. Milaknienės, Prienų ligoninė yra viena pirmųjų tokio lygio rajoninių ligoninių, įsigijusį tokį įrenginį.
Įstaigos įrangos atnaujinimu praėjusį penktadienį džiaugėsi ir Prienų rajono savivaldybės atstovai – Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, sveikatos reikalų koordinatorius Virginijus Slauta, taip pat ligoninės personalas. Ligoninės direktorė Savivaldybės vadovams padėkojo už finansinį prisidėjimą įsigyjant naują rentgeno aparatą (Savivaldybė finansavo pusę sumos, – aut.p.) bei išreiškė viltį, jog Savivaldybė padės įgyvendinti ir dar vieną svajonę – nusipirkti kompiuterinį tomografą.
