Prienų ligoninėje atnaujintos rentgeno paslaugos

Spalio 31 dieną Prienų ligoninėje, perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, pristatytas naujas japoniškas rentgeno aparatas. Šios dienos labai laukė ne tik įstaigos personalas, bet ir Prienų rajono gyventojai, mat kurį laiką rentgenologiniai tyrimai Prienuose buvo atliekami tik skubiais atvejais.
Anot ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės, rentgeno aparato atnaujinimas buvo būtinas, nes Prienų ligoninė yra vienintelė gydymo įstaiga rajone, teikianti rentgenologines paslaugas. J. Milaknienės teigimu, naujas pirkinys leis dar kokybiškiau ir tiksliau atlikti rentgenologinius tyrimus, o darbuotojams užtikrins geresnes ir saugesnes darbo sąlygas. Be to, gydytojos Jolantos Vitkienės pastebėjimu, naujas rentgenas yra pilnai automatizuotas, todėl tyrimai bus atliekami greičiau, o pacientai gaus mažesnę apšvitą.
Pasinaudodama proga, įstaigos direktorė pasidalino dar viena džiugia žinia apie naujai įsigytu hemodializės aparatą. Anot J. Milaknienės, Prienų ligoninė yra viena pirmųjų tokio lygio rajoninių ligoninių, įsigijusį tokį įrenginį.
Įstaigos įrangos atnaujinimu praėjusį penktadienį džiaugėsi ir Prienų rajono savivaldybės atstovai – Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, sveikatos reikalų koordinatorius Virginijus Slauta, taip pat ligoninės personalas. Ligoninės direktorė Savivaldybės vadovams padėkojo už finansinį prisidėjimą įsigyjant naują rentgeno aparatą (Savivaldybė finansavo pusę sumos, – aut.p.) bei išreiškė viltį, jog Savivaldybė padės įgyvendinti ir dar vieną svajonę – nusipirkti kompiuterinį tomografą.
Rimantė Jančauskaitė
-
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-