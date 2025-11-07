Pasaulio karatė čempionate iškovojo 1-ąją vietą

Spalio 24–26 dienomis Lenkijoje vyko Pasaulio karatė čempionatas, kuriame dalyvavo ir Prienų krašto jaunoji sportininkė Deimantė Bitinaitytė, savo amžiaus grupėje užėmusi 1-ąją vietą.
Deimantė Bitinaitytė yra Suvalkijos gimnazijos Tomo Žilinsko skyriaus mokinė. Sportiniu keliu Deimantė eina dar tik 5-erius metus, tačiau jau yra daugkartinė Lietuvos karatė čempionatų bei turnyrų prizininkė. Deimantės pasiekimais didžiuojasi ir jos trenerė Lijana Ežerskytė, kuri savo mokinę apibūdina, kaip atkaklią, savo tikslo siekiančią sportininkę.
-
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-