Pasaulio karatė čempionate iškovojo 1-ąją vietą

7 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 24–26 dienomis Lenkijoje vyko Pasaulio karatė čempionatas, kuriame dalyvavo ir Prienų krašto jaunoji sportininkė Deimantė Bitinaitytė, savo amžiaus grupėje užėmusi 1-ąją vietą.
Deimantė Bitinaitytė yra Suvalkijos gimnazijos Tomo Žilinsko skyriaus mokinė. Sportiniu keliu Deimantė eina dar tik 5-erius metus, tačiau jau yra daugkartinė Lietuvos karatė čempionatų bei turnyrų prizininkė. Deimantės pasiekimais didžiuojasi ir jos trenerė Lijana Ežerskytė, kuri savo mokinę apibūdina, kaip atkaklią, savo tikslo siekiančią sportininkę.

