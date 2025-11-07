Organizuotos varžybos Konstitucijos dienai paminėti

7 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Tradiciškai spalio 24 dieną Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriuje vyko LŠS Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 206 kuopos organizuojamos varžybos, skirtos paminėti Konstitucijos dieną.
Jaunieji šauliai varžybose varžėsi trijose rungtyse – smiginio, stalo teniso ir baudų metimo. Šiais metais dalyvavo jaunieji šauliai iš Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio (vad. K. Žilinskas) ir Išlaužo (vad. R. Meškauskas) skyrių, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos (vad. D. Juodsnukis) ir Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus (vad. S. Žalys). Rungtynėms teisėjavo Saulius Šimanskas, Rolandas Meškauskas ir Dalius Juodsnukis.
Su Konstitucijos diena visus dalyvius pasveikino bei sėkmės palinkėjo Dzūkijos gimnazijos direktorė Neringa Zujienė ir Jiezno jaunųjų šaulių vadas Sigitas Žalys. Varžybų vyriausiajam teisėjui pristačius programą, prasidėjo varžybos.
Susumavus rezultatus smiginio rungtyje komandos išsirikiavo tokia eile: pirmi – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, antri – Balbieriškio ir treti – Jiezno jaunieji šauliai. Stalo teniso rungties nugalėtoja tapo Balbieriškio komanda, antrą vietą – jiezniečių ir trečią – „Revuonos“ komanda. Baudų metimo rungtyje aukso medaliu pasipuošė „Revuonos“ vyrukai, antri – Jiezno I komandos atstovai, treti liko balbieriškiečiai.
Individualios pergalės lentelėje smiginio rungtyje nugalėjo Donata Seiliūtė iš Balbieriškio, antrą vietą iškovojo Gabija Mazuronytė iš Jiezno ir trečią vietą, nedaug atsilikusi nuo antrosios, užėmė Austėja Belenavičiūtė iš „Revuonos“. Baudų metimo rungtyje triumfavo Erlandas Žeimys iš Jiezno, antrąją vietą užėmė Eimantas Lukoševičius iš „Revuonos“, o balbieriškietis Ignas Jonelis pasipuošė bronzos medaliu.
Komandos prizininkės buvo apdovanotos diplomais ir taurėmis. Bendroje komandinėje įskaitoje 3 vietos laimėtojais tapo šeimininkai jiezniečiai, 2 vieta atiteko Balbieriškio jauniesiems šauliams, o nugalėtojų titulu gali džiaugtis „Revuonos“ pagrindinės mokyklos atstovai.
Šią LR Konstitucijos dienos minėjimo tradiciją tęsime ir ateityje. Iki kitų susitikimų!
Ieva Kimbirauskaitė
Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus moksleivė, 206 kuopos jaunoji šaulė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *