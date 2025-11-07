Mikalojus Konstantinas Čiurlionis tarp vaizdų, garsų ir žodžių

2025-ieji paskelbti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais – šiemet minime 150-ąsias žymiausio Lietuvos menininko gimimo metines.
Šia proga Veiverių biblioteka kartu su Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialu surengė renginių ciklą, skirtą menininko jubiliejui paminėti. Rugsėjo ir spalio mėnesiais bibliotekos lankytojai galėjo pasigrožėti M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijų ciklais „Žvaigždynas“ ir „Pasaulio sutvėrimas“.
Renginių ciklą vainikavo spalio 24 d. vykusi popietė „M. K. Čiurlionis tarp vaizdų, garsų ir žodžių“, kurią organizavo Veiverių biblioteka kartu su Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialu. Renginio tikslas – atskleisti kūrėjo įvairiapusiškumą ir gilumą per dailės, muzikos ir literatūros sintezę.
Pasak vieno svarbiausių M. K. Čiurlionio palikimo tyrinėtojų, profesoriaus Vytauto Landsbergio, „Beveik ligi šiol rašytojas Čiurlionis yra visuomenei nežinomas, plačiai nesvarstytas mūsų literatūros reiškinys. Čiurlionis, rašydamas mato plastiškai, o formuoja pagal muziką. Parašyti literatūros puslapiai komentuoja ir esmingai papildo dailininko kompozitoriaus portretą. Jei Čiurlionis būtų rašęs lietuvių kalba, o juolab – jei būtų lietuviškai spausdinęs, jo vardas būtų seniai įėjęs į mūsų literatūros istoriją, užimtų ten savitą kertelę.“
Ši profesoriaus mintis tapo puikiu įvadu literatūrinei renginio daliai. Jos metu bibliotekininkės Oksana Venckūnienė ir Jovita Každailienė skaitė ištraukas iš Vytauto Landsbergio parengtos knygos „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Žodžio kūryba“, bibliotekininkės Jovitos parengtose skaidrėse atsispindėjo spalvingas dailininko kūrybinis kelias. Renginio metu taip pat buvo pristatyta meno mokyklos dailės studijos mokinių (mokytoja Miglė Valuckienė) piešinių paroda, įkvėpta Čiurlionio kūrinių.
Muzikinę renginio dalį papuošė Čiurlionio, Frederiko Šopeno, Vladimiro Majorovo, Viljamo Giloko ir Giedriaus Kuprevičiaus kūrinių atlikimai. Skambėjo mokytojos Ritos Rimkienės bei mokinių Sofijos Gurskytės (mokytoja Rūta Bimbaitė), Rusnės Jaloveckaitės ir Dovydo Radzevičiaus (mokytoja Renata Morkūnienė) pasirodymai, kurie suvirpino klausytojų širdis.
Šiltas ir įkvepiantis renginys dar kartą priminė, kad M. K. Čiurlionis – kūrėjas, kuriam pavyko sujungti garsą, vaizdą ir žodį į harmoningą visumą, tebegyvą ir po pusantro šimtmečio.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Veiverių filialo informacija

