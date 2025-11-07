Daugėja COVID-19 atvejų: ekspertai paaiškina, kada kreiptis į medikus

Lietuvoje daugėjant COVID-19 ir peršalimo ligų atvejų, vaistinės fiksuoja didesnę savikontrolės testų bei simptomus lengvinančių preparatų paklausą, o draudikai – ryškesnį ambulatorinio gydymo išlaidų šuolį. Ekspertai primena: daugumą lengvų peršalimo ir COVID-19 atvejų galima saugiai gydyti namuose, tačiau svarbu atpažinti ženklus, kada būtina kreiptis į gydytoją.
Rudenį – ryškus ambulatorinių išlaidų šuolis
Draudimo bendrovės ERGO Sveikatos draudimo rizikų vertinimo ir produktų plėtros grupės vadovė Zita Davidonienė pastebi, kad kiekvienų metų rudenį išmokos už ambulatorinį gydymą reikšmingai padidėja. 2024 m. rudenį, palyginti su vasara, jos didėjo 24 proc., o draudimu pasinaudojusių žmonių skaičius išaugo 14 proc.
„Ambulatorinis gydymas apima šeimos gydytojo ir specialistų konsultacijas, laboratorinius bei kitus gydytojo paskirtus diagnostinius tyrimus. Rudenį dažniau prireikia kvėpavimo takų infekcijų diagnostikos ir gydymo – nuo bendrųjų kraujo tyrimų iki gyvų ar nuotolinių konsultacijų. Sveikatos draudimas suteikia galimybę pas gydytojus patekti ir gydymą pradėti anksčiau, taip sutrumpinti gydymo laiką ir sumažinti galimų komplikacijų riziką“, – aiškina Z. Davidonienė.
Auga testų ir „pirmosios pagalbos“ krepšelio paklausa
Vieno didžiausių vaistinių tinklų „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė antrina, kad pastarosiomis savaitėmis didėja įvairių su virusinėmis ligomis susijusių negalavimų.
„Vėstant orams stebime augančius pacientų apsilankymus vaistinėse būtent dėl pasireiškusių ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomų. Dažniausiai pacientai renkasi pastiles gerklės perštėjimui ar skausmui malšinti, vaistus slogai ar kosuliui palengvinti, įsigyja paracetamolio ar ibuprofeno veikliųjų medžiagų preparatus raumenų, galvos skausmų bei temperatūros mažinimui, taip pat įvairius maisto papildus imunitetui stiprinti“, – sako V. Bečelytė.
Pasak jos, pastebimai auga ir COVID-19 savikontrolės testų paklausa. Tiesa, medicininės kaukės perkamos kukliau nei prieš metus ar dvejus, nors ir išlieka prasminga apsauga bendrose erdvėse, ypač pajutus ligos požymius.
„Džiugu, kad žmonės susirūpina sveikata vos pajutę pirmuosius simptomus, tačiau dalis paprastų apsaugos priemonių jau primirštos. Jei tenka vykti į gydymo įstaigą ar vaistinę ir jaučiate peršalimo požymius, kaukė vis dar yra veiksmingas būdas apsaugoti aplinkinius“, – pabrėžia V. Bečelytė.
Kada būtina kreiptis į gydytoją?
Pasak vaistininkės, sergant COVID-19 gydytis namuose galima, jei vargina lengvi arba vidutiniai simptomai – sloga, gerklės perštėjimas, lengvas kosulys, galvos ar raumenų skausmas.
„Jei simptomai stiprėja, atsiranda krūtinės skausmas ir dusulys, temperatūra pakyla virš 38,5 °C ir išsilaiko ilgiau nei tris paras ar nekrenta vartojant karščiavimą mažinančius vaistus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytojus“, – įspėja V. Bečelytė.
Taip pat nereikėtų delsti kreiptis į medikus pajutus stiprios dehidratacijos požymius – didelį troškulį, retesnį šlapinimąsi ar galvos svaigimą, didelį nuovargį, silpnumą arba pastebėjus staigų savijautos pablogėjimą po jau buvusio pagerėjimo.
Susirgus geriausia likti namuose
Draudimo bendrovės ERGO ekspertė Z. Davidonienė primena, kad karščiuojant ar kosint reikėtų likti namuose, apie tai informuoti darbdavį ar ugdymo įstaigą. Tokiu būdu sumažinsite riziką užkrėsti kolegas, bendraklasius ir kitus aplinkinius.
„Įmonėms verta turėti aiškią tvarką dėl nuotolinio darbo ligos simptomų metu ir skatinti darbuotojus neslėpti pradinės savijautos. Tai mažina ligų protrūkių riziką ir tiesiogines sveikatos išlaidas“, – pažymi Z. Davidonienė.
Papildomai Z. Davidonienė akcentuoja galimybę gauti nuotolines šeimos gydytojo konsultacijas neišeinant iš namų, kas susirgus peršalimo ar Covid-19 liga yra saugiausias ir greičiausias būdas gauti gydymą.
Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė V. Bečelytė priduria, kad šaltuoju sezonu būtina laikytis tinkamos rankų higienos – grįžus iš viešų vietų ar lauko plauti rankas muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekantą, – ir pasitarti su šeimos gydytoju dėl skiepų rekomendacijų, ypač jei priklausote rizikos grupei ar gyvenate su jai priklausančiais žmonėmis.