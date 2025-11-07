Birštonas priėmė Ukrainos fronte kariaujančių ir žuvusių karių artimuosius

7 lapkričio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštone spalio 25–lapkričio 1 dienomis viešėjo Ukrainos fronte kariaujančių ir žuvusių karių artimieji – vaikai, jų mamos – bei dvi mokytojos iš Shatsko savivaldybės. Šis vizitas yra Birštono ir Shatsko savivaldybių bendradarbiavimo, vykstančio nuo 2023 metų, rezultatas.
Birštono savivaldybėje svečius priėmė merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys bei Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Susitikimo metu kalbėtasi apie ukrainiečių kasdienybę šiuo sunkiu jų šaliai metu, iššūkius, patirtis ir tai, kaip jie jaučiasi Lietuvoje.
„Džiaugiuosi, kad Birštonas tapo vieta, kurioje jūs bent trumpam galite pajusti ramybę, saugumą ir atitrūkti nuo karo kasdienybės“, – susitikimo metu sakė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Viešnagės Lietuvoje metu svečiai susipažino su Birštonu, aplankė Birštono muziejų, Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centrą, Trakus, Kauną, dalyvavo edukacijose, sveikatinimo veiklose, susipažino su Birštono gimnazijos bendruomene, sportavo Birštono sporto centre. Taip pat buvo surengtas susitikimas su Birštone gyvenančia ukrainiečių bendruomene.
Birštono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja AB Birštono sanatorijai „Versmė“, VšĮ „Tulpės sanatorijai“, Birštono muziejui, Gimnazijai, Sporto centrui, Turizmo informacijos centrui, Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centrui, viešbučiui „Domus“, UAB „Už tave“, Trakų turizmo ir verslo informacijos centrui, Trakų istorijos muziejui ir visoms Birštono savivaldybės įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, prisidėjusioms prie šio vizito organizavimo bei įgyvendinimo, už parodytą svetingumą ir rūpestį.
Birštono savivaldybės informacija

