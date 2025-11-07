Ateities ofisas – kurortas? Birštonas kuria naują darbo ir poilsio patirtį

Ofisas su vaizdu į mišką, pietų pertrauka SPA procedūroje, o vakare degustacija ar koncertas kamerinėje aplinkoje – tai ne ateities vizija, o reali darbo ir poilsio tendencija Birštone. Lietuvos kurortas, žinomas kaip populiari sveikatinimo kryptis, plečia galimybes hibridinio turizmo – darbostogų – segmente, siūlydamas produktyvumo ir atokvėpio sinergiją ne tik verslo komandoms, bet ir pavieniams nuotoliu dirbantiems specialistams. Sukauptu įdirbiu ir tarptautine patirtimi Birštonas dalinasi su Lietuvos turizmo sektoriaus bendruomene.
Strateginė vizija suformuota dar 2018 metais, pandemija atvėrė naujas galimybes
Birštonas, įsitvirtinęs kaip vienas pagrindinių Lietuvos sveikatingumo centrų, kviečia kurorte kurti naujas darbo ir poilsio patirtis. Rami aplinka, graži gamta, sveikatinimo paslaugos, greitas interneto ryšys, įvairios laisvalaikio ir pramogų galimybės, patraukli geografinė padėtis, miesto kompaktiškumas, saugumas ir bendradarbystės erdvės – tokie svarbiausi kurorto privalumai siūlomi darbostogų turistams.
Dar prieš pandemiją Birštonas įžvelgė potencialą derinti poilsį kurorte su nuotoliniu darbu. „Poreikis kurti ir siūlyti svečiams naujas galimybes atsirado, kai pastebėjome, jog keičiasi gyvenimo tempas – žmonės nebeatostogauja kaip anksčiau vienu kartu dvi ar tris savaites, o renkasi kelis trumpesnius poilsio laikotarpius, populiarėja ilgieji savaitgaliai ir trumpos išvykos ir Lietuvoje, ir užsienyje. 2018 m. diskusijų festivalyje „Būtent!“ paskelbėme strateginę viziją „Birštonas – Lietuvos darbostogų sostinė“ ir šia tema diskutavome plačiau. Ilgainiui kurorto apgyvendinimo įstaigos ėmė orientuotis į verslo komandas – užsipildė konferencijų centrai, daugėjo mokymų ir įvairaus pobūdžio verslo renginių, kurių gausu iki šiol“, – primena Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.
COVID-19 pandemijos metu kilęs pasaulinis nuotolinio darbo proveržis pakeitė darbo kultūrą. Tai tapo stimulu Birštonui įgyvendinti savo strategiją platesniu mastu – pritraukti į kurortą ne tik verslo komandas, bet ir pavienius nuotoliu dirbančius specialistus.
„Praėjusiais metais pastebėjome ryškėjantį turistų skaičiaus skirtumą tarp apgyvendinimo įstaigų, turinčių SPA centrus, ir tų, kurios jų neturi. Šis atotrūkis labiausiai jaučiasi rudenį, žiemą ir pavasarį. Pradėjome svarstyti, kaip užtikrinti tolygesnę paklausą visoms apgyvendinimo įstaigoms, išlaikant kurortinę dvasią. Pavieniams darbostogų turistams nebūtini SPA viešbučiai su plačiu paslaugų paketu – ilgiau viešintys svečiai prioritetą teikia vietos pažinimui, kultūrinėms, gastronominėms, edukacinėms ir panašioms patirtims. Tokiu būdu dėmesys natūraliai susitelkė į šį naują klientų segmentą“, – sako R. Kapačinskaitė.
Kurorto infrastruktūra – ne tik komandoms, bet ir pavieniams specialistams
Šiandien Birštonas sėkmingai derina sveikatingumo turizmą su augančiu verslo turizmo segmentu. Kurorto infrastruktūra pritaikyta ir dideliems renginiams, ir mažesnėms darbo sesijoms – siūloma daugiau kaip 20 konferencijų salių, o vienu metu apgyvendinimo įstaigose gali apsistoti iki 3500 svečių. Konferencijų salės talpina nuo kelių iki net 300 dalyvių, šalia siūlomos maitinimo, SPA ir laisvalaikio paslaugos. Vis daugiau apgyvendinimo įstaigų diegia skaitmeninius aptarnavimo sprendimus, siūlo specialius paslaugų paketus verslui, sudaro sąlygas tvarioms kelionėms elektromobiliais ir rūpinasi ne tik sparčiu, bet ir saugiu interneto ryšiu.
2025 m. vasarą atidarytas viešbutis „LAJOS“ dar labiau išplėtė paslaugų pasiūlą darbostogų segmentui. Naujasis objektas nuo pat pradžių buvo kuriamas atsižvelgiant į svečių, norinčių derinti nuotolinį darbą ir poilsį, poreikius. Viešbutyje įrengta bendradarbystės erdvė, atokvėpio zonos su vaizdu į gamtą, posėdžių salė ir technologiškai inovatyvi renginių erdvė. Išskirtinis viešbučio akcentas – pirmasis Lietuvoje „Mind SPA“ („Minčių SPA“), kuriame šiuo metu siūlomos harmonizuojančių dažnių, gongų ir krištolinių indų terapijos, vedami funkcinio kvėpavimo bei emocinio nusiraminimo judesio užsiėmimai, o netrukus startuos arbatos ceremonijos.
Pavieniai nuotoliu dirbantys specialistai, atvykstantys į Birštoną vieni ar su šeima ilgesniam laikui (dažniausiai tokių svečių viešnagė trunka maždaug 7 nakvynes), kurorte kviečiami rinktis privačius apartamentus, svečių namus ar mažesnius viešbučius. Jeigu darbui reikalinga vieša erdvė, galima nueiti į jaukias kavines, biblioteką ar išsinuomoti darbo vietą viešbučio „LAJOS“ bendradarbystės erdvėje. Darbas kurorte gali būti derinamas su ramiu poilsiu, aktyviomis veiklomis ir sveikatinimu.
Birštone privačių apartamentų pasiūla – dinamiška ir konkurencinga. Šiuo metu kurorte siūloma daugiau nei 50 apartamentų, o spalio 25 d. atidaryti nauji „PIEVOS boutique“ apartamentai. Jaukiuose, namų stiliaus „PIEVOS boutique“ apartamentuose įrengti penki numeriai, kuriuose kiekviena detalė apgalvota iki smulkmenų – nuo vintažinių akcentų iki aukštos kokybės kasdienio komforto sprendimų bei vietos autentiškumo atspindžių, kambarių interjerui išskirtinumo suteikia menininko Martyno Gaubo darbai.
Tarptautinė partnerystė – apgyvendinimo sektoriaus edukacijai
Naujoji Birštono strategija formuojama ne tik vietiniais sprendimais. Siekiant darbostogų segmento plėtros, glaudžiai bendradarbiaujama su Lenkijos Elko miestu. Viena iš miestų partnerystės sričių – apgyvendinimo sektoriaus edukacija. „Norint priimti darbostogų turistus privačiuose apartamentuose, būtina suprasti jų poreikius, įsivertinti paslaugas ir atliepti juos. Pavyzdžiui, kompiuteriu dirbančiam svečiui svarbiausia ergonomiška, patogi darbo vieta ir tinkamos technologijos. Todėl puiki skandinaviško stiliaus virtuvė su paaukštintu stalu ir baro kėdėmis nebus ta vieta, kurioje galima produktyviai dirbti 6– 8 valandas. Būtina įvertinti ir technologijas: ar šalia darbo vietos yra elektros lizdai, ar stabilus interneto ryšys, ar reguliariai atnaujinamas Wi-Fi slaptažodis ir kt.“, – atkreipia dėmesį R. Kapačinskaitė.
Kartu su Lenkijos partneriais buvo parengtos praktinės pagalbinės priemonės, skirtos apgyvendinimo sektoriui – gidas, įsivertinimo anketa bei mokomasis vaizdo įrašas. Kadangi darbostogų tema aktuali visai Lietuvos turizmo sektoriaus bendruomenei, šios metodinės priemonės yra pateiktos internete ir prieinamos viešai. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai skatinami domėtis darbostogų segmentu, kadangi jis padeda mažinti sezoniškumą, didinti nakvynių skaičių ir diversifikuoti klientų ratą.
2025 m. lapkritį pasirodys specialus pasiūlymus darbostogoms Birštone pristatantis katalogas.
Birštono strategijos poveikį numatoma vertinti, remiantis turizmo statistika. Šiais metais pradėtas naudoti Nacionalinės turizmo informacinės sistemos (NTIS) posistemės „E. turistas“ įrankis leis kur kas tiksliau stebėti, skaičiuoti ir analizuoti turistų srautus.
Birštono turizmo informacijos centro informacija