Kašonių bibliotekoje paminėtas kraštiečio dailininko A. Skačkausko jubiliejus

Kašonių bibliotekoje paminėtos žinomo dailininko, dailės pedagogo, vieno iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos tapytojų, kraštiečio Algio Skačkausko 70-osios gimimo metinės (1955–2009).
Į paminėjimą susirinkę dailininko žmona Romutė ir sūnus Julius, sesuo Nijolė, klasės draugai, klasės auklėtoja Kazimiera Ambrazevičienė, giminės ir kaimynai pasidalijo prisiminimais apie A. Skačkauską ir pasidžiaugė jo darbais.
Gausiai susirinkusius svečius sveikino minėjime dalyvavę Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė ir Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius. Jie padėkojo artimiesiems už tai, kad saugoja ir dabar atskleidžia kiekvienam šį didelį savo šeimos turtą.
Žmona Romutė, sūnus Julius ir sesuo Nijolė kalbėjo ir apie menininko kūrybą, jo asmenybę. Visi pabrėžė A. Skačkausko asmenybės didumą, brandumą ir šilumą, jo ypatingą požiūrį į pasaulį ir nepaprastą talentą, kuris gyvena ilgiau už patį žmogų.
Buvę klasės draugai ir auklėtoja Kazimiera Ambrazevičienė dalijosi prisiminimais apie A. Skačkausko vaikystės ir jaunystės metus, mokymąsi, draugystę.
Pradinę mokyklą A. Skačkauskas baigė Būdos kaime. Suolo draugo Jono Balsiukevičiaus, deja, jau nėra gyvųjų tarpe, tačiau kartu pradinę mokyklą baigę Romutė Daraškevičiūtė, Algis Slatkevičius ir Juozas Rinkevičius, kuris vienintelis kartu su Algiu Skačkausku mokėsi iki pat vidurinės mokyklos baigimo, mielai prisiminė ketverius metus, praleistus Būdos pradinėje mokykloje.
Baigę pradinę daugelis mokslus tęsė Kašonių aštuonmetėje mokykloje. Prisiminimais apie šį laiką pasidalino ne tik buvę klasės draugai: Vytautas Čepulionis, Algis Steponkevičius, Nijolė Liuizaitė-Steponkevičienė, Bronius Bajoras, Gintas Sodaitis, Vincas Čiupas, bet ir klasės auklėtoja Kazimiera Ambrazevičienė. Anot jų, Algis jau aštuonmetėje mokykloje pasižymėjo noru kurti, muzikuoti, tapyti, visur būti priekyje.
Baigęs 1971 m. Kašonių aštuonmetę mokyklą A. Skačkauskas kartu su Juozu Rinkevičiumi, Vytautu Čepulioniu, Broniumi Bajoru tęsė mokslus Jiezno vidurinėje mokykloje. Apie metus, praleistus Jiezne, pasakojo klasės draugas Valentinas Jaruševičius. Vidurinėje mokykloje atsiskleidė A. Skačkausko talentas tapyti, kurti, režisuoti. Tad jis grojo pučiamųjų orkestre, kuriam vadovavo a. a A. Bernatavičius, vėliau gitara grojo Jiezno miesto estradiniame ansamblyje. Tuo metu ir buvo sukurta garsi visoje Lietuvoje daina ,,Anzelmutė“, kurią dainavo visas Jiezno krašto jaunimas. Su estradiniu ansambliu, kuris vadinosi ,,Jiezno raistai“, Algis koncertavo kolūkių ataskaitiniuose, mokyklose, šokiuose.
Visa gausiai susirinkusi salė kartu su Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mišriu vokaliniu ansambliu ,,Jieznelė“, vadovaujamu D. Smalskienės, padainavo A. Skačkausko sukurtą „Anzelmutę“.
Baigęs vidurinę mokyklą A. Skačkauskas nebuvo priimtas į Lietuvos valstybinį dailės institutą. Todėl dvejus metus tarnavo tarybinėje armijoje Maskvoje. Po to įstojo į Lietuvos valstybinio dailės instituto Tapybos katedrą, kurią sėkmingai baigė 1983 m. Apie studijų metus prisiminimais pasidalijo buvęs klasės draugas Gintas Sodaitis, kuris tuo metu studijavo Kauno Stepo Žuko dailės technikume.
Po studijų A. Skačkauskas nuo 1983 m. iki 1986 m. dirbo Trakų 1-osios vidurinės mokyklos, Jūratės Stauskaitės vaikų ir jaunimo dailės mokyklos bei Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytoju.
Parodose dailininkas dalyvavo nuo 1982 m. Daugiau kaip 20 personalinių tapybos parodų surengta Lietuvoje ir užsienyje. Eksponavo savo darbus keturiasdešimtyje respublikos ir tarptautinių parodų. Dailininko kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus, daugelis užsienio muziejų, privatūs kolekcininkai. Taip pat buvo filmo „Miškais ateina ruduo“ (1990 m.) kūrybinės grupės narys, dailininkas statytojas. VIII Pabaltijo tapybos trienalėje tapo laureatu. Buvo apibūdinamas kaip vienas geriausių tapybos mokytojų Vilniuje, „spalvų magas“, koloristikos meistras, puikus siužetininkas. 1995 m. jam buvo skirta aukščiausio laipsnio valstybės stipendija (1995–1997).
Dailės darbų paroda Kašonių bibliotekoje surengta A. Skačkausko artimųjų dėka.
Pasak dailėtyrininkų, visi jo darbai – originalių spalvų, kupini subtilumo, jautraus prisilietimo, todėl kiekvienas paveikslas ryškus ir išsiskiriantis. Kurdamas emocionalius, ekspresyvius ir spontaniškus darbus, A. Skačkauskas tęsė lietuviškąsias meno tradicijas. Algio Skačkausko kūriniuose svarbi mito tema, muzikalumas, labiausiai ryškėjantis kompozicijose moters tema, perteiktas kūno ritmikos, spalvingų niuansų ir erdvės suvokimo įvairove.
Menininkas palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
Minėjime dalyvavęs Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mišrus vokalinis ansamblis ,,Jieznelė“ ir Vilūnų kaimo kapela paįvairino prisiminimų vakarą gražiomis dainomis ir liaudiškomis melodijomis.
Renginį organizavo Kašonių biblioteka kartu su Jiezno kultūros ir laisvalaikio centru, Jiezno seniūnija. Partneriai: Kašonių, Dukurnonių ir Vilūnų bendruomenės.
Danutė Bajorienė
