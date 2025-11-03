Nelaimė, virtusi krašto istorijos ir bendruomenės vienybės simboliu

Spalio 26 dieną Skriaudžių kaimo bendruomenė, pakvietusi vietos žmones į skulptūros „Kūdikėlius globojantis“ pristatymą, savo pavyzdžiu įrodė, jog bendruomenės jėga nebūtinai slypi dideliuose projektuose, kartais užtenka ir mažesnių, bet nuoširdžių darbų, kad susivienytų kaimynai.
Šia proga skriaudiškiai sekmadienį susirinko į šv. Mišias Šv. Lauryno bažnyčioje, o pati istorija prasidėjo dar 2015 metais, kai Lietuvoje siautėjusi audra neaplenkė ir Skriaudžių krašto, tuomet Skriaudžių kapinėse su visomis savo šaknimis išvertusi ir galingą ąžuolą. Tačiau sumanių skriaudiškių dėka nelaimė virto prasminga iniciatyva, mat buvo nuspręsta išsaugoti šį ąžuolą kūryboje. O vietos žmonių sumanymą įgyvendinti padėjęs medžio meistras Algimantas Sakalauskas vieną storą kamieną pavertė dviem skulptūromis, saugančiomis Skriaudžių krašto istoriją.
Pirmoji skulptūra, sukurta dar 2018 m., skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, puošia Skriaudžių kultūros centro prieigas, o jos viršuje išskobtos kanklės dar ilgai primins mums ir ateities kartoms apie daugiau nei šimtmetį puoselėjamas Skriaudžių kankliavimo tradicijas.
O spalio 26-ąją visuomenei pristatyta „Kūdikėlius globojantis“ skulptūra sugrįžo į vietą, kurioje savo šaknis buvo įleidęs ąžuolas, iš kurio ji ir buvo pagaminta. Vieta šiai skulptūrai pasirinkta ne atsitiktinai. Anot Virginijos Naudžiūtės, liudininkų pasakojimu, išvirtus ąžuolui, po jo šaknimis buvo rasta mažyčio karstelio liekanų, todėl yra manoma, jog kadaise ąžuoliukas galėjo būti pasodintas saugant kūdikėlio atminimą. Tą atminimą ąžuoliukas saugo ir šiandien, tik jau skulptūros pavidalu.
Po šv. Mišių, kurios vyko Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje, organizatoriai padėkojo prie iniciatyvos prisidėjusiems žmonėms už jų darbą, paramą ir širdies šilumą. Beje, V. Naudžiūtės pastebėjimu, abi skulptūros gimė daugiau kaip šimto vietos žmonių pastangomis. Žmonių, kuriems rūpi jų kraštas, tradicijos ir ką mes paliksime ateities kartoms. Prisidėjo kas kaip galėjo –vieni finansiškai, kiti organizaciniu ar rankų darbu. Taip ąžuoliukas tapo ne tik krašto istorijos, bet ir bendruomenės vienybės bei pagarbos savo krašto praeičiai simboliu.
Bendruomenės iniciatyva džiaugėsi ir Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, Tarybos nariai Daiva Macijauskienė, padėkojusi ir Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės vardu, Jovydas Juocevičius bei Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas, kuris nuo pat pradžių palaikė bendruomenės idėją.
Vėliau susirinkusieji buvo pakviesti suburti Skriaudžių kapinėse prie atgijusio nebylaus istorijos liudininko – „Kūdikėlius globojantis“ skulptūros, kurią čia pat pašventino Skriaudžių parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius. Renginys gražiai užbaigtas Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijos choro (vad. V. Naudžiūtė) giesme „Marija Marija“.
Rimantė Jančauskaitė
