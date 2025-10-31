Namų pojūtis toliau nuo namų: Birštone duris atvėrė „Pievos boutique“ apartamentai

31 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono kurorto apgyvendinimo įstaigų žemėlapį papildė dar vienas objektas – tai boutique stiliaus apartamentai „Pievos“, pasižymintys subtilia elegancija, jaukumu, kruopščiai apgalvotomis smulkmenomis.
„Pievų“ apartamentai įsikūrę pačiame Birštono centre, gastrobaro „Pievos“ antrame aukšte. Tie, kas nors kartą buvo užsukę į gastrobarą „Pievos“, tikrai pajuto išskirtinį dėmesį detalėms ir, žinoma, kokybei. Su tokiu pačiu požiūriu ir meile „Pievų“ savininkė Kristina Kasikauskienė kūrė ir naujus apartamentus.
Spalio 25 dieną, Kristinai Kasikauskienei ir Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei perkirpus simbolinę atidarymo juostelę, Kristina prisipažįsta ilgai svajojusi apie nedidelį viešbutuką ir šios dienos labai laukusi.
Pristatydama naujus apartamentus, Kristina pavadina save viešbučių fanatike bei atvirai sako, jog, kurdama savo viešbutį, stengėsi išpildyti visus kada nors pastebėtus trūkumus, viską apgalvojant iki smulkmenų. Čia kiekvienas kambarys išpuoštas ir šeimos bičiulio, menininko Martyno Gaubo darbais, o svečių patogumui kambariuose galima rasti viską, ko gali prireikti viešnagei: ir dantų šepetėlius, ir šlepetes, chalatus, aukštos kokybės kosmetiką, rūšinę kavą, drabužių garintuvus ir kitas smulkmenas. Beje, daugelį patikusių daiktų bus galima įsigyti ir „Pievų“ elektroninėje parduotuvėje.
Greitu metu viešbučio svečiams planuojama pasiūlyti ir masažo paslaugas, o ilgesnėje perspektyvoje planuojama įrengti ir SPA zoną.
Rimantė Jančauskaitė

