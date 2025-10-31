Bendrystė, azartas ir draugystė prie šaškių lentos!

31 spalio, 2025

Spalio 22 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialas surengė šaškių čempionatą, kuriame dalyvavo net šešios asmenų su negalia komandos iš Marijampolės, Birštono ir Prienų.
Renginio dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis ir Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis. Svečiai pasidžiaugė aktyvia ir kūrybiška rajono aklųjų bei silpnaregių bendruomenės veikla, kuri vienija žmones ne tik kultūriniuose renginiuose, kelionėse ar projektuose, bet ir prie šaškių lentų – ten, kur gimsta bendrystė ir draugiškas azartas.
Savivaldybės atstovai padėkojo I. Karsokaitei už nuostabias iniciatyvas, aktyvią ir matomą visuomeninę veiklą, dalyvavimą projektuose bei palinkėjo visai bendruomenei toliau puoselėti draugystę, vienybę ir atrasti dar daugiau bendrų pomėgių bei veiklų.
Organizacijos pirmininkė I. Karsokaitė yra aktyvi šaškių sporto entuziastė, ji šių metų rugsėjį Turkijoje, Beleko mieste, vykusiame Pasaulio šimtalangių šaškių čempionate silpnaregių grupėje iškovojo aukso ir bronzos medalius įvairiose kategorijose!
Po čempionato, bendrų dainų ir apdovanojimų, kurių metu prizines vietas pasidalijo Prienų ir Marijampolės komandos, I. Karsokaitė dėkojo visiems dalyviams ir svečiams už gražią, šviesos ir bendrystės kupiną dieną!
Šaškių čempionatas – vienas iš Prienų rajono aklųjų ir silpnaregių organizacijos įgyvendinamo projekto „Menas sujungia širdis“ renginių, finansuojamų Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo programą.
