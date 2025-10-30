Tradicinė Rudens šventė Šilavote

30 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 18-ąją Šilavote vyko tradicinė Rudens šventė, subūrusi seniūnijos bendruomenes, svečius ir bičiulius pasidžiaugti gausiu derliumi, rudens grožiu bei kartu nuveiktais darbais. Šventės dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Rasa Juocevičienė, Aleksas Banišauskas ir kun. teologijos licenciatas Vaidotas Labašauskas. Muzikinius kūrinius dovanojo talentinga vokalistė Vytautė Radzevičiūtė.
Rudens šventė – tai padėka ne tik už žemės derlių, bet ir už gerus kasdienius darbus, nuveiktus kartu. Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė Dovilė Zujienė už geranorišką pagalbą dėkojo ūkininkams Margaritai ir Dariui Klebauskams, Daivai ir Rimantui Senzikams bei Audronei ir Gintui Galiniams.
Ruduo – nuostabus metų laikas, kai gamta nusidažo įvairiausiomis spalvomis, kai mus džiugina sunokusių vaisių ir užaugintų daržovių gausa. Jau tapo tradicija Rudens šventės lauko erdves puošti derliaus gėrybių ir augalų kompozicijomis. Šių metų ekspozicijos tema – „Rudens spalvų orkestras“. Jai pradžią sukūrė seniūnijos kolektyvas, o papildė bendruomenių sukurtos rudeninės puokštės ir kompozicijos. Džiaugiamės, kad ekspoziciją „Rudens spalvų orkestras“ papuošė Klebiškio bendruomenės centro „Klevas“ spalvingoji „Klevutė“, Ingavangio kaimo bendruomenės žavi „Senjorė su anūkais“. Šilavoto Davatkyno bendruomenė į ekspoziciją atnešė „Rasos lašelius“, surinktus iš kun. Antano Radušio parko. Stebino ir džiugino bendruomenės „Jiestrakis“ sukurta kompozicija „Orkestro spalvos“, Piliakalnio bendruomenės centro „Miško gyventojai“, kur galėjai pamatyti ežio namą, peliuką ir „Grybų karo“ personažus. Parodą papuošė Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupės „Akacija“ narės Linos sukurta kompozicija „Laiminga vaikystė“.
Dėkojame bendruomenių nariams už puikius kūrybinius sumanymus ir nuoširdų dalijimąsi rudens dovanotomis gėrybėmis.
Šventės dalyviai vaišinosi gardžiu bulvių plokštainiu ir kitais šaunių šeimininkių pagamintais patiekalais. Nuotaikingą koncertinę programą dovanojo muzikantas Rikantas – jos ne tik klausėmės, bet ir smagiai šokome.
Tradicinė seniūnijos rudens šventė – ketvirtasis Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centro projekto „Gera būti drauge“ renginys, iš dalies finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Ši šventė – puikus mūsų bendrystės ir bendruomeniškumo pavyzdys, kuris kuria pasitikėjimą savimi, leidžia dalintis teigiamais įspūdžiais ir džiaugtis buvimu kartu.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

