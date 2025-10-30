Džiugina gražūs ir tankūs plaukai, o jų slinkimas – nedžiugina. Kodėl slenka plaukai? Kokiomis priemonėmis sustabdyti jų slinkimą?
Plaukų slinkimo priežastys
Dažniausiai plaukų slinkimas mus informuoja apie tai, kad turime sveikatos problemų ar kažką gyvenime darome ne taip. Gal netinkamai maitinamės, laikomės dietų? Gal organizmui trūksta geležies, kitų naudingų medžiagų?
Tuo tarpu tinkamai subalansuota mityba plaukus aprūpina reikalingais mikroelementais ir vitaminais.
Pasak kirpėjos Gitanos Kaminskienės, ne tik galvos ar nugaros skausmas, bet ir plaukų slinkimas, – tai organizmo siunčiamas signalas, kad jūs pavargote, patyrėte stresą, nepakankamai miegate. Šiai problemai daro įtaką ar darbas užterštoje aplinkoje, klimato pokyčiai, įprotis atšalus orams vaikščioti be galvos apdangalo.
Kartais plaukų slinkimą provokuoja odos (psoriazė, raudonoji vilkligė ir kt.), infekcinės, tulžies pūslės, kepenų ligos, sutrikusi medžiagų apykaita.
Plaukai labiau slenka po sudėtingų operacijų ar vartojant daugiau vaistų.
Kada slinkimas yra problema?
Žmogaus galvoje yra apie 100000 plaukų sruogelių. Jeigu kasdien iš jūsų galvos iškrenta nuo 30 iki 100 plaukų, tai visiškai natūralus procesas. Plaukai auga, sensta ir iškrenta, o po kurio laiko jų vietoje išauga nauji.
Tačiau jeigu per dieną iškrenta daugiau nei 100 plaukų, arba pastebite, kad jų kasdien išslenka gerokai daugiau, ir tai tęsiasi ilgiau nei kelias savaites, derėtų rimtai susirūpinti. Tai gali būti ir plikimo pradžia. Ši problema dažniau vargina vyrus, tačiau neretai ir moteris, ypač 45–55 metų tarpsnyje.
„Gausų plaukų slinkimą taip pat gali skatinti paveldimumas (jeigu nuplikdavo tėtis ar senelis), organizmo intoksikacija, chroniški susirgimai. Plaukai stipriau slenka moterims nėštumo periodu, maitinant kūdikį krūtimi, netinkamai parinkus kontraceptines priemones, taip pat menopauzės laikotarpiu, sutrikus hormonų pusiausvyrai,“ – pasakoja kirpėja.
Pirmoji pagalba
Pastebėjus, kad plaukai labiau slenka, naudokite specialų šampūną nuo slinkimo. Kartu reikia naudoti nenuplaunamą losjoną, kurį sukamaisiais judesiais įmasažuokite į galvos odą ir nenuplaukite, galite tai daryti kasdien ar kelis kartus per savaitę (atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją). Ši priemonė maitina, stiprina plaukus, stimuliuoja kraujo apytaką plaukų folikuluose.
Šiuolaikiniai kosmetikos produktų kūrėjai itin kruopščiai analizuoja senolių receptus: gamybos procese stengiasi išlaikyti natūralias ingredientų savybes, išvengiant pakenkimo odai ir plaukams.
Venkite parabenų, SLS ir SLES
G. Kaminskienė pataria nenaudoti šampūnų, kurių sudėtyje yra parabenų, natrio sulfato ar parašyta: SLS (Sodium Lauryn Sulfate) arba SLES (Sodium Laureth Sulfate) – tai iš naftos gaunamas cheminis produktas. Tokie šampūnai smarkiai putoja valydami susikaupusius nešvarumus. Kuo labiau putoja šampūnas, tuo geriau išsiplauna galvos ir plaukų nešvarumai, plaukai tampa minkšti. Kita vertus, SLS ir SLES silpnina plaukus, pažeidžia jų struktūrą.
Blogiausia, kad neigiamas šampūno poveikis pastebimas tik ilgiau jį pavartojus.
Stiprina aliejai, losjonai
Slenkantiems plaukams naudokite kosmetines priemones, kurios saugotų ir tausotų plaukus. Kartais, išplovę galvą šampūnu, vietoje balzamo naudokite kaukę plaukams, turinčią gliukozės, proteinų, lipidų, B grupės vitaminų.
„Slenkančių plaukų stiprinimui naudingi specialiai parinkti, maitinantys aliejai, tonizuojantys galvos odą, suteikiantys plaukams elastingumo. Prieš galvos plovimą aliejumi įmasažuokite galvos odą, palaikykite 20–30 min. ir po to išplaukite plaukus jums tinkančiu šampūnu,“ – pataria specialistė.
Slenkančius plaukus stiprina ir specialūs losjonai. Juos lengvai įmasažuokite į galvos odą, švelnūs sukamieji judesiai gerina limfos cirkuliaciją, stiprina folikulo maišelį ir plauko svogūnėlį. Minėtos procedūros itin naudingos.
. Jeigu, išbandžius minėtas priemones, plaukų slinkimas nesumažės, patartina kreiptis į dermatologą konsultacijai ir tolimesniam gydymui.
Plaukų priežiūros patarimai
• Vakare švelniu šepečiu šukuokite plaukus visomis kryptimis, tai pagerins kraujotaką.
• Plaudami galvą, vartokite nedidelį kiekį kokybiško šampūno ir balzamo.
• Saikingai naudokite plaukų formavimo priemones.
• Nedžiovinkite plaukų karšta džiovintuvo srove.
• Naudinga kasdien suvartoti 1–2 šaukštus kokybiško (nekepto) alyvuogių ar sėmenų aliejaus.
Veronika Pečkienė