Pianistė Ieva Dūdaitė pradėjo didžiausią solinį turą: aplankys ir Birštoną

Antradienio vakarą pianistė Ieva Dūdaitė pajūryje pradėjo didžiausią karjeroje solinį turą Lietuvoje. Viena žymiausių šalies pianisčių per kiek daugiau nei mėnesį vienuolikoje Lietuvos miestų ir miestelių pristatys programą „Magiškasis Piano“, o tarp jų – Birštono kultūros centre, kur pasirodys lapkričio 6 dieną.
Per pastaruosius metus Ieva Dūdaitė ne kartą įrodė, kad nebijo eiti už komforto zonos ribų: ji parašė ir kartu su leidykla „Alma littera“ pristatė knygą „Muzika visiems“, išmėgino jėgas projekte „Muzikinė Kaukė“ bei tapo pirmąja didžiausiose šalies arenose solinį turą surengusia pianiste Lietuvos istorijoje.
Tęsdama puikius metus, antradienio vakarą I. Dūdaitė Klaipėdoje surengė pirmąjį didžiausio iki šiol solinio turo po Lietuvą „Magiškasis Piano“ koncertą, kuriame skambino romantišką atmosferą sukūrusiu šviečiančiu fortepijonu, o pasirodymo metu atliko visame pasaulyje žinomus kūrinius bei savo autorinę kūrybą.
„Šiuo turu noriu grįžti prie akustinių koncertų ir intymios aplinkos mažesnėse salėse bei kurti šiltą, tikrą ir asmenišką ryšį su klausytojais. Atmosfera pirmajame koncerte buvo išties magiška, tad kviečiu visus netrukus pasimatyti kituose miestuose“, – sako I. Dūdaitė.
Ieva Dūdaitė – Kur keliai mus suves:
https://youtu.be/bSRmji491dU?si=QFiel5wDabpV2DDp
Naujasis turas I. Dūdaitei įsimins ne tik galimybe aplankyti daugybę šalies miestų bei miestelių, bet ir dėl vienos ypatingos priežasties. Šį mėnesį Ieva pasidalino džiugia žinia, kad su vyru Marijonu laukiasi antrojo vaiko, todėl turo koncertuose į sceną žengia, kaip pati teigia, „po širdimi nešiodama dar vieną dukrelę“.
„Ieva yra nuostabi moteris ir muzikantė. Žaviuosi jos drąsa, jos kūryba, stiliumi ir pasiekimais. Kartu su vyru tikrai turėjom puikų vakarą su gražiausia muzika ir nuoširdžiai net ašarą nubraukiau“, – teigia pirmąjį I. Dūdaitės turo koncertą stebėjusi klaipėdietė Rūta.
Būsimi „Magiškojo Piano“ turo koncertai vyks Birštone (lapkričio 6 d.), Ukmergėje (lapkričio 7 d.), Šiauliuose (lapkričio 11 d.), Utenoje (lapkričio 16 d.), Jurbarke (lapkričio 20 d.), Telšiuose (lapkričio 21 d.), Kretingoje (lapkričio 22 d.), Panevėžyje (lapkričio 26 d.), Tauragėje (lapkričio 28 d.) ir Šilutėje (lapkričio 29 d.). Bilietus platina „Bilietai.lt“.