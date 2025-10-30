Kelionės po pasaulį – be lagamino

30 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šiandien, kai gyvenimo tempas vis greitėja, ypač svarbu nepamiršti vyresniosios kartos žmonių – tų, kurie savo patirtimi, žiniomis ir išmintimi kasdien praturtina mūsų bendruomenes. Bibliotekos vis dažniau tampa vietomis, kuriose senjorai ne tik randa knygų, bet ir bendravimo, atradimo, mokymosi bei įkvėpimo erdvę. Būtent šiam tikslui skirtas Kauno Ąžuolyno bibliotekos parengtas ir Kauno bei Marijampolės apskritis apjungęs projektas „Socialinis receptas“, prie kurio su džiaugsmu prisijungė ir Veiverių biblioteka.
Veiverių bibliotekoje šio projekto metu buvo surengtos keturios įdomios paskaitos iš ciklo „Kelionių skoniai ir prieskoniai“, kurios kvietė dalyvius į virtualias keliones po skirtingas pasaulio šalis. Kiekvienas susitikimas tapo ne tik pažinimo, bet ir bendrystės akimirka, dovanojusia džiaugsmą, naujas žinias ir šiltus pokalbius.
Rugsėjo 16 d. bibliotekoje vyko pirmasis ciklo renginys – „Paslaptingoji Jordanija“. Bibliotekos skaitytoja ir kelionių entuziastė Astrida Adomaitienė dalijosi įspūdžiais iš kelionės po Jordaniją ir jos garsiausią perlą – Petros miestą, įtrauktą į naująjį septynių pasaulio stebuklų sąrašą. Pasakojimas apie dykumų karalystės paslaptis ir unikalius istorinius paminklus paliko neišdildomą įspūdį visiems susirinkusiesiems.
Rugsėjo 23 d. vyko antroji paskaita – „Susipažinkite: Barselona“. Bibliotekininkės Oksana Venckūnienė ir Jovita Každailienė pakvietė dalyvius pasigrožėti Katalonijos sostinės architektūros šedevrais ir pristatė Antonijo Gaudi darbus – nuo Guelio parko iki didingosios Šv. Šeimos bažnyčios. Susitikimo metu buvo pasakojama apie Barselonos kultūrą, meną ir spalvingą miesto dvasią.
Spalio 7 d. įvyko trečiasis renginys – „Visi keliai veda į Romą“. Paskaitą vedė Jiezno bibliotekos bibliotekininkė Sigutė Katkauskienė, kuri dalijosi savo piligriminės kelionės įspūdžiais po Romą ir Vatikaną. Dalyviai sužinojo apie 2025 m. Šventuosius jubiliejinius metus, Popiežiškąsias bazilikas bei dvasinę kelionės prasmę. Pasakojimas įkvėpė klausytojus pažvelgti į keliones ne tik kaip į pažinimo, bet ir kaip į vidinio augimo patirtį.
Spalio 16 d. vyko paskutinis ciklo renginys – „Kipro magija“. Paskaitą vedė Skriaudžių buities muziejaus muziejininkė Kristina Pažėrienė, kuri klausytojus nukėlė į Kipro salą, supažindino su jos turtinga istorija, kultūra bei šiandiena. Renginio metu buvo pristatytas Kristinos kurtas filmukas, perteikiantis įspūdingas kelionių akimirkas.
Projekto „Socialinis receptas“ paskaitos sulaukė itin didelio senjorų susidomėjimo ir džiaugsmo – daugelis dalyvių pabrėžė, kad tokie renginiai leidžia ne tik ištrūkti iš kasdienybės, bet ir atrasti pasaulį bei bendraminčius čia, savo bendruomenėje.
Projektą vykdo Kauno Ąžuolyno biblioteka, finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
Veiverių bibliotekos informacija

