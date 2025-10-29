Savivaldybėje su seniūnijų vadovais aptarti aktualūs klausimai

29 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 23 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko pasitarimas su seniūnais bei jų pavaduotojais, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai ir atsakingų sričių specialistai.
Susitikimo metu aptarta keletas aktualių klausimų, susijusių su asbesto atliekų išvežimu, neprižiūrimu ir apleistu turtu, apšvietimo plėtros planais 2026 metams, taip pat aptarti klausimai, iškilę po neseniai vykusių kompleksinių civilinės saugos pratybų „Vyčio skliautas 2025“.
Po pratybų Savivaldybė įvertino nustatytus trūkumus ir akcentavo pasirengimo krizinėms situacijoms svarbą. Seniūnai buvo paprašyti visada turėti vienišų, sunkiai sergančių gyventojų, kuriems prireikus reikėtų evakuacijos, sąrašus bei juos nuolat tikslinti, bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų centru ir Savivaldybės specialistais. Taip pat priminta, kad seniūnijų socialiniai darbuotojai taip pat privalo turėti sąrašus asmenų su negalia, daugiavaikių šeimų, socialinę atskirtį patiriančių gyventojų ir kitų jautresnių socialinių grupių atstovų.
Seniūnai informuoti ir apie dūmtraukių valymo paslaugą socialinių sunkumų patiriantiems gyventojams. Ši paslauga teikiama siekiant padėti žmonėms, susiduriantiems su finansiniais sunkumais, užtikrinti jų saugumą ir prevenciją prieš gaisrus. Seniūnai paraginti iki kitos savaitės vidurio pateikti informaciją apie šios paslaugos poreikį civilinės saugos specialistui.
Pasitarimo metu taip pat aptarta situacija dėl pažymų išdavimo gyventojams, pristatantiems asbesto atliekas į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro aikštelę. Savivaldybė šiemet jau yra sumokėjusi ARATC’ui beveik 22 tūkst. eurų ir lėšos, skirtos gyventojų sumokėtam vadinamajam vartų mokesčiui kompensuoti, šiuo metu yra panaudotos. Todėl seniūnai paprašyti šiais metais naujų pažymų nebeišduoti – apie tolimesnes kompensavimo galimybes bus informuota kitąmet.
Daug dėmesio skirta neprižiūrimo ir apleisto turto klausimams. Šiuo metu savivaldybėje yra fiksuota beveik 40 tokių objektų, kuriems gali būti taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Priminta, kad nuo kitų metų įsigalios Lietuvos Respublikos Seimo priimti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai, suteiksiantys savivaldybėms teisę taikyti iki 5 proc. tarifą apleistam ar neprižiūrimam turtui, todėl turto savininkai turėtų atkreipti į tai dėmesį ir pradėti tvarkytis.
Aptartas ir daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo klausimas. Rajone šiuo metu yra apie 80 daugiabučių, kurių gyventojai nėra įsteigę bendrijos, nesudarę jungtinės veiklos sutarčių ir neturi paskirto administratoriaus. Vadovaujantis nauju aplinkos ministro įsakymu, tokiems daugiabučiams privalės būti paskirtas administratorius. Savivaldybė planuoja šias funkcijas palaipsniui perduoti UAB „Prienų butų ūkis“.
Pasitarime taip pat kalbėta apie neprižiūrimas kapavietes. Pažymėta: jei kapavietė daugiau nei metus yra neprižiūrima, seniūnija turi informuoti Savivaldybę. Tokia kapavietė dar ne mažiau kaip dvejus metus bus stebima, o jei per tą laiką neatsiras prižiūrintis asmuo, ji bus oficialiai pripažinta neprižiūrima. Artėjant Vėlinėms, seniūnai paraginti skirti daugiau dėmesio kapinių priežiūrai, švarai ir tvarkai.
Pasitarimo pabaigoje pristatyti planai dėl apšvietimo plėtros 2026 metams. Seniūnai paprašyti pateikti informaciją apie poreikį, kad būtų galima tikslingai planuoti lėšas ir užtikrinti prioritetinių teritorijų apšvietimą.
