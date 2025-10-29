Beržyno parke įrengta nauja saulės energijos stotelė

Prienų Beržyno parke – dar viena naujovė! Įrengta saulės energija veikianti „SunEco“ paslaugų stotelė. Čia lankytojai gali įkrauti telefoną ar planšetę, prisipūsti dviračio padangas, naudotis „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšiu, remonto įrankiais, o vakare – apšvietimu.
Artimiausiu metu šalia stotelės bus pastatytas suoliukas ir įrengtas dviračių stovas, kad poilsis parke būtų dar patogesnis ir malonesnis!
Stotelė įrengta įgyvendinant projektą „Inovatyvus architektūros ir istorijos pažinimas Lietuvos ir Lenkijos kaimynystėje“. Tai dar vienas žingsnis tvaresnio, patogesnio ir modernesnio Prienų miesto link.
Prienų rajono savivaldybės informacija