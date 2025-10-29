Atnaujintos Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos rūbinės patalpos

29 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 22 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko simbolinis atnaujintų, rūbinėms pritaikytų mokyklos rūsio patalpų atidarymas. Į renginį susirinko Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda, UAB „Fasida“ atstovai, mokyklos administracija ir bendruomenė.
Atnaujinimo metu buvo įrengta nauja elektros instaliacija, apšvietimas, sutvarkytos šildymo, santechnikos ir nuotekų sistemos, atlikti kiti reikalingi darbai. Tinkamai sutvarkyta apie 330 kv. m rūsio patalpų.
Mokykla įsigijo 58 sekcines 8 durų metalines spinteles (464 vietų), dar 37 spintelės (296 vietų) yra užsakytos ir bus įrengtos artimiausiu metu.
Savivaldybės meras pasidžiaugė puikiu rezultatu ir padėkojo visiems už bendrą darbą – mokyklos direktorei Giedrei Tautvydienei, administracijai, rangovams, Savivaldybės komandai.
Pasak mero, mokykloje numatomi ir tolimesni infrastruktūriniai pokyčiai – patalpos bus pritaikytos asmenims su negalia, planuojama modernizuoti klases. Šie darbai bus įgyvendinti sulaukus europinių lėšų.
Džiaugtis pokyčiais ir atsakingai naudotis atnaujintomis erdvėmis bendruomenei linkėjo ir vicemeras Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.
Prienų rajono savivaldybės informacija

