Sipoturas: pažadino norą nueiti toliau ir pamatyti daugiau

28 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Skaisčios saulės nušviestą spalio 19 dieną Birštono savivaldybės Martinonių kaime startavo tęstinis Siponių krašto bendruomenės organizuotas 8 kilometrų pėsčiųjų žygis SIPOTURAS.
Renginį buvo numatyta organizuoti spalio 18 dieną, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų jis buvo nukeltas į kitą dieną. Unikali didžiosios Nemuno kilpos giluma, vadinama bukta, kaip ir praeitais metais, sulaukė daugiau negu 50 žygeivių. Į pėsčiųjų žygį rinkosi Siponių krašto ir aplinkinių bendruomenių – Balbieriškio, Nemajūnų, Škėvonių – gyventojai bei svečiai iš kitų vietovių. 12 val. buvo paskelbtas sveikatingumo žygio gražiausiais šio krašto gamtos takais startas. Žygeiviai, tarp kurių buvo ir vaikų (jauniausiam 4 metukai), ir brandaus amžiaus žmonių (vyriausiam – per 75 metus), ir geriausių žmonių draugų – šuniukų, ėjo rodyklėmis ir specialiomis nuorodomis – „Eik nosies tiesumu“, „Nemesk kelio dėl takelio“ ir kitomis nužymėta trasa. Nemuno kilpoje juos pasitiko neapsakomu rudens grožiu alsuojantis miškas, kuris nepašykštėjo ir savo gėrybių – storakočių baravykų. Kartkartėmis pasirodydavo besislapstantis už medžių gražuolis Nemunas, kelis kartus taką perbėgo į pasimatymą su juo skubanti sraunioji upelė Krakila. Žygeiviai praėjo ir pro miško gyventojų darbo bei poilsio vietas: bebrų amatų dirbtuves, stirnų miegamąjį, šernų taką, surado erškėtuogių plantaciją, žemuogių pievelę, įveikė Krakilos „džiungles“ ir pan. Maršruto viduryje žygeivių laukė atokvėpio aikštelė, įsikūrusi 30 m aukščio skardyje virš Nemuno lygio – įspūdingoji Siponių atodanga, valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Čia buvo galima pasigrožėti atsiveriančiu nepaprasto grožio vaizdu, atsigerti šaltinio vandens, šiltos arbatos, pasivaišinti energetiniais sausainiais. Žygio pabaigoje visi dalyviai, sėkmingai įveikę trasą, buvo apdovanoti „Sipoturo“ medaliais. Ties finišo linija jų jau laukė didžiulė palapinė ir vietos šeimininkių paruoštas pietų stalas, ant kurio garavo skanios sriubos dubenėliai ir kaimiškas kugelis, o susėdus prie jo buvo galima pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais.
Dėkojame visiems, mažiems ir dideliems, už gausų ir aktyvų dalyvavimą Sipoturo pėsčiųjų žygyje, už šypsenas ir nuoširdų bendravimą. Manome, kad žygio metu patirti įspūdžiai atpirko kelionėje patirtą nedidelį nuovargį, pažadino norą ateinančiais metais nueiti toliau ir pamatyti daugiau. Ypač dėkojame Birštono savivaldybei, finansavusiai šį renginį Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Tad iki naujų susitikimų.
Siponių krašto bendruomenė

