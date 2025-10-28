„Obuolys į namus…“

28 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų globos namuose vyko jauki ir rudeniška popietė „Obuolys į namus – ligos iš namų“. Renginys subūrė gyventojus smagiam pasibuvimui, dainoms ir prasmingiems pokalbiams apie sveikatą bei rudens gėrybes.
Renginio metu skambėjo gyventojų ansamblio „Kvietkelis“ dainos. Vienai iš jų – „Raudoni obuoliukai“ – žodžius sukūrė Globos namų gyventoja Živilė. Kūrinys sulaukė daug šiltų atsiliepimų ir tapo šventės akcentu.
Gyventojas Jonas pasidalijo savo patirtimi bei žiniomis apie obuolių naudą sveikatai. Jis pasakojo, kad kasdien suvalgo po kelis obuolius ir rekomendavo visiems mėgautis šiais vaisiais – natūraliu vitaminų šaltiniu ir gardžia gamtos dovana.
Šventės metu skambėjo Jadvygos ir Alberto atliekamos dainos, o visi susirinkusieji noriai įsitraukė į bendrą dainavimą. Popietė praėjo šiltai ir džiaugsmingai – gyventojai ragavo raudonskruosčius obuolius, dalijosi gera nuotaika ir rudens įspūdžiais. Džiaugėsi, kad paprastas obuolys – tai ne tik skanus užkandis, bet ir sveikatos, bendrystės bei geros nuotaikos simbolis.
Parengta pagal Prienų globos namų informaciją

