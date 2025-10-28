Naravų šile – didžiausios metų varžybos

28 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Užpraėjusį šeštadienį ir sekmadienį Naravų miške buvo surengtos paskutinės ir didžiausios šių metų orientavimosi sporto varžybos „Lietuvos taurė 2025“, kuriose prie starto linijos stojo beveik 800 dalyvių iš 18 šalių.
Sportininkai varžėsi kalnų dviračiais ir bėgte. Varžybos vyko įvairiose amžiaus grupėse: patys mažiausieji varžėsi lydimi tėvelių, o garbiausiam, devyniasdešimtmečiui Vytautui Januškevičiui, buvo parengta net speciali trasa. Elito grupės bėgikams vyko ir pasaulinio rango varžybos. Sportininkams išdalyta per šešiasdešimt taurių, kurias įsteigė klubo „Šilas“ narys ir pagrindinis rėmėjas Zenonas Radzivonas. Lietuvos taurės nugalėtojo titulą elito grupėje tarp vyrų iškovojo estas Timo Sildm, tarp moterų greičiausia buvo danė Agners Krach.
Varžybas vykdė Prienų orientavimosi sporto klubas „Šilas“, tad beveik visi klubo nariai dirbo, varžėsi tik moksleiviško amžiaus sportininkai ir elitui priklausantys Rokas Lipnickas, Akvilė Bartkevičiūtė, Deimantė Motiejūnaitė. Sekėsi gerai, o keturiolikmetė Ema Valatkaitė tarp bendraamžių tapo čempione. Tarp vyrų trumpoje distancijoje startavęs Mantas Jakučionis buvo antras. Išdalinus taures sportininkų laukė siurprizas: burtų keliu ištraukti varžybų dalyviai apdovanoti šakočiais ir sportiniais bateliais. Specialiu prizu pagerbtas tą dieną gimtadienį šventęs Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdantysis direktorius, daugkartinis čempionas Vilius Aleliūnas.
Klubo „Šilas“ ir varžybų direktorius Audrius Deltuva sakė, kad per paskutinį dešimtmetį tai buvo surengtos skaitlingiausios Lietuvoje varžybos. Praėjo sklandžiai, nors būta iššūkių: šeštadienį visą dieną lijo, keliais buvo sunku pravažiuoti, bet sekmadienį švietė saulė, nuotaika buvo puiki ir viskas sekėsi gerai. Varžybų vyr. teisėjo pareigas ėjo Vytautas Beliūnas.
Onutė Valkauskienė

