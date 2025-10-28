Kada nušvinta Trumpo veidas?

Kremliaus šeimininkas, atrodo, gerokai perprato tuščiagarbystės simptomų turinčio JAV prezidento Donaldo Trumpo psichologiją. Norint ką nors pasiekti dvišalių pokalbių metu, tereikia paskambinti į Vašingtoną ir gauti prieigą prie amerikiečių lyderio ausies paskutiniam. Kadangi D.Trumpas tik žodžiais sako esąs nusivylęs Vladimiru Putinu, pastarasis tuo naudojasi.
Panašu, kad tik taip galima paaiškinti, kodėl į JAV vizito atvykusiam Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kaip teigiama, derybų metu nepavyko pasiekti beveik nieko ir sugrįžti namo tuščiomis. Nebent su papildoma našta ant nugaros. Vašingtone jam teko išgirsti, esą susitarimo dėl taikos Ukrainoje nenori nei Ukraina, nei Rusija, todėl, suprask, abi šalys yra panašiai ar vienodai atsakingos už tai, kad tarpusavio karo metu kiekvieną savaitę, pasak D.Trumpo, žūsta tūkstančiai žmonių.
Prezidentas paskelbė norą susitikti su V. Putinu Budapešte. Tačiau ir dabar paaiškėjo, kad Maskva nėra suinteresuota konstruktyviai bendradarbiauti taikos klausimu.
V.Putinas skambino D.Trumpui likus dviems dienoms iki V.Zelenskio vizito. Skambino, matyt, išsigandęs, kad JAV Ukrainai gali perduoti tolimojo nuotolio sparnuotųjų (kruizinių) raketų „Tomahowk“.
Karą stebintys optimistai turėjo teisę tikėtis JAV prezidentą žengsiant tokį žingsnį (perduoti nedidelį – gal kelias dešimtis – šių raketų kiekį), jeigu V. Putinas savo diplomatija ir požiūriu į JAV pastangas nutraukti karą D. Trumpui jau buvo įgrisęs. Tačiau optimistai vėl gavo nebent šlapiu skuduru į veidą.
Vašingtone V. Zelenskis išgirdo, esą vardan taikos derėtų užleisti visą Donbaso regioną Rusijai (iki šiol neaišku, kas labiau šitai siūlė – pats D. Trumpas ar jo specialusis pasiuntinys Steve’as Wittkoffas). Nes, esą Rusijos okupuotose teritorijose Maskva jau surengusi referendumus ir juos įrašiusi į savo konstituciją. Dar sužinojo, kad jokių raketų iš Amerikos negaus. Nes esą pačioms JAV tų raketų reikia.
Jeigu kas pamiršo: tai yra Rusijos požiūrio, kurį ji laiko minimalia išankstine pozicija, atkartojimas. Ir V. Putinas, ir jo administracijos įvairaus rango pareigūnai šią poziciją tik primena dar ir dar kartą, priminimus atmieždami nebent išsisukinėjimu. Kuris „labai nuvilia“ D. Trumpą nepaisant, kad jis savo reikalavimus vis atidėlioja keletą kartų po dvi savaites ir kartą – 50 dienų.
V.Zelenskis yra spaudžiamas – tai nutraukiant ginklų tiekimą ar nebesidalijant žvalgybos informacija. O V. Putino kliedesių Vašingtone klausomasi įdėmiai, su rodoma išskirtine pagarba. Į neviltį puola ne tik karo stebėtojai-optimistai, bet ir įvairių, pirmiausia Europos šalių, lyderiai. Visi gerbia D. Trumpo kantrybę, tačiau paslapčia klausia – o kada gi ji baigsis? Kada JAV prezidentas ims spausti Rusiją ir V. Putiną taip, kaip jis, ko gero, neblogai moka?
Nežinia, ar šiandien galėtume D. Trumpą laikyti tokiu taikdariu, kokiu jis save neabejotinai laiko. Tačiau bent jau priversti bent laikinai nusiraminti įvairius peštukus pasaulyje jis tikrai geba. Nors prieš pusantros savaitės jo projektuotas Izraelio ir palestiniečių-arabų susitarimas dėl paliaubų Gazos ruože šiandien nebeatrodo toks tvarus, koks buvo prieš savaitę.
Ko gero, labiau teisūs yra tvirtinantys, kad D. Trumpui nėra taip jau labai svarbu, kaip vystysis Rusijos bei Ukrainos santykiai po karo, jeigu jį pavyks sustabdyti. Tačiau kaip tik dėl to yra dar labiau neaišku, kodėl JAV prezidentas atsisako aktyviau „paspausti“ savo kolegą iš Maskvos, kuris dabar vykstantį karą ir sukėlė. Sukėlė ir atsisako jį bent sustabdyti, „kol nepasieks pirminių tikslų“.
Tai, ką D. Trumpas, jo atstovai kalbėjo po susitikimo su V. Zelenskiu Vašingtone, yra girdėta šių metų gegužę – kovojančios pusės sustabdytų karo veiksmus tose linijose, kurias yra pasiekusios dabar. Maža to, tokiai idėjai tąsyk pritarė ir Ukraina, ir Europos šalys. Bet Maskva tada visus pasiuntė kur tolyn. Grįsdama savo požiūrį tomis pačiomis „pirmapradėmis karo priežastimis“, kurios esą neišnykusios, D. Trumpą pasiuntė taip pat.
Kai kurie analitikai pastebi, kad JAV prezidento veidas stačiai nušvinta tada, kai jis ima kalbėti apie statybas. Prieš kurį laiką – apie pobūvių salę Baltuosiuose rūmuose, o dabar – apie naujausią projektą – Triumfo arką Vašingtone su paauksuotu ereliu jos viršuje.
Rytas Staselis