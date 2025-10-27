Varžėmės su stipriausiais…

27 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

„Jievaro“ šokėjai praėjusį lietingą šeštadienį vyko į smagų bei jaukų konkursą „Sūduvos ratilai“ Vilkaviškyje.
Šis konkursas vyko visą dieną, pirmoje jo dalyje varžėsi moterų kolektyvai, o antroje – vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvai. Šioje grupėje tarpusavyje varžėsi 15 kolektyvų, ir jie visi išsiilgę šokių, todėl komisijai teko ypač sunku apsispręsti, ką pripažinti geriausiais. O vietų – tik trys ir vienas Grand prix.
Šį kartą fortūna buvo palankesnė Klaipėdos „Vėlungai“, Jurbarko „Nemunėliui“, Panevėžio „Verdenei“ ir Anykščių „Gojui“. Birštonas mažas kurortas, jo šokėjams varžytis su stipriausiais iš didmiesčių buvo didelė garbė. „Jievaro“ šokėjai atidavė visą širdį ir šoko, trypė taip smagiai, kad salėje žiūrovai ypač garsiai plojo ir ovacijomis palaikė birštoniečius. Ir visai nesvarbu, kad neparsivežėme laimėjimų, bet parsivežėme ypatingą patirtį, nes tik šokant tokiuose konkursuose gali pamatyti ir parodyti save!
Esame labai dėkingi organizatoriams už nuostabią patirtį ir galimybę dalyvauti aukšto lygio konkurse.
Parengta pagal „Jievaro“ informaciją

