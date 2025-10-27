Namų rungtynėse sugrįžo į pergalių kelią

27 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 19-ąją baigėsi trečiasis Nostra.lt–RKL turas, kuris Birštono „Milastos“ komandą po dvejų nesėkmingų rungtynių sugrąžino į pergalių kelią. Šeštadienį birštoniečiai savo aikštelėje 93:84 (26:21, 25:19, 18:17, 24:27) nugalėjo „Raseinių“ ekipą, o sekmadienį namų rungtynėse rezultatu 98:75 įveikė KK „Kupiškis“.
Varžybų su „Raseiniais“ pirmajame kėlinyje vyko lygi kova – nors šeimininkai buvo susikūrę minimalų pranašumą (19:15), svečiai greitai atsakė ir išlygino rezultatą (21:21).
Antrajame ketvirtyje A. Rybelis ir A. Tilindė ėmėsi iniciatyvos ir padėjo Birštonui atitrūkti (48:37). G. Kaubrys tritaškiu sumažino raseiniškių atsilikimą, tačiau kitoje aikštės pusėje su sirena taiklumu atsakė E. Aleksa, išlaikęs dviženklį pranašumą (51:40).
Po ilgosios pertraukos „Milasta“ padidino persvarą iki 16 taškų (58:42). A. Montrimavičiaus pastangos trumpam sugrąžino svečius į kovą (63:56), bet šeimininkai vėl susigrąžino dviženklį pranašumą (69:57) ir rungtynes baigė užtikrintai – 93:84.
Birštoniečiai puikiai dalinosi kamuoliu – 26 rezultatyvūs perdavimai prieš varžovų 11.
„Milastos“ žaidėjas Arnas Tilindė per 31 minutę pelnė 18 taškų, atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 perdavimus ir surinko 26 naudingumo taškus.
Sekmadienio rungtynių su KK „Kupiškiu“ pradžia ir taiklūs „Milastos“ metimai nuteikė viltingai, visgi svečiai pasinaudojo padarytomis klaidomis ir keliskart persvėrė rezultatą savo naudai. Antroje rungtynių pusėje birštoniečiai pagerino savo žaidimą ir trečiojo kėlinio pabaigoje pirmavo net 18 taškų. Išsaugojusi savo pranašumą „Milasta“ rungtynes laimėjo 98:75.

