„Hummel badmintono lygos“ varžybose – trys medaliai

27 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 18 dieną Prienų pramogų ir sporto arenoje vyko „Hummel badmintono lygos“ 2-asis etapas, sukvietęs net 174 žaidėjus iš įvairių Lietuvos miestų.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dešimtokė Austėja Belenavičiūtė tapo šios lygos varžybų triskart prizininkė. Sužibėjusi išskirtiniu žaidimu bei kovingumu, Austėja iškovojo net tris medalius: auksą – moterų vienetų B grupėje ir moterų dvejetų C grupėje bei bronzą – mišrių dvejetų B grupėje.
Šie rezultatai – įspūdingas A.Belenavičiūtės pasiekimas. Trenerio Daliaus Juodsnukio teigimu, žaidėja demonstravo brandų žaidimą, tvirtą charakterį ir gebėjimą kovoti iki paskutinio taško. Jos pasirodymas tapo puikiu pavyzdžiu, kaip atkaklumas ir nuoseklus darbas veda į sėkmę.

