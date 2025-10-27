Diabeto mokymo rudens stovykla: naujos žinios, patirtis ir pokyčiai

27 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 17–18 dienomis Prienų rajono ir Birštono diabeto klubas „Versmė“ pakvietė į tradicinę rudens diabeto mokymo stovyklą Birštone, skirtą klubo ir kitų nevyriausybinių organizacijų nariams. Stovykloje buvo skaitomos paskaitos, vyko praktiniai pirmosios pagalbos, garsų terapijos, psichoterapijos užsiėmimai, mankštos, specialistai atsakė į sergantiesiems diabetu aktualius klausimus.
Stovyklos dalyvius pasveikino AB Birštono sanatorijos „Versmė“, kurioje surengta stovykla, direktoriaus pavaduotojas komercijai Elvinas Šteinkortas, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas Dovydas Švėgžda, akcentuodami žinių svarbą pacientų sveikatai.
Sergantieji cukriniu diabetu pasidalino, kad pradžioje būna sunku susitaikyti su liga, kyla įvairių psichologinių sunkumų. Įprastas gyvenimas pasikeičia, tenka išmokti tinkamai kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje, skaičiuoti angliavandenių suvartojimą, laiku susileisti insuliną, laikytis sveikos mitybos ir gyvensenos rekomendacijų. Kyla daugybė iššūkių, esminis iš jų – nuo ko pradėti?
Prienų rajono – Birštono diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė, šios stovyklos organizatorė dr. Birutė Bartkevičiūtė pabrėžė, kad pacientų, sergančių cukriniu diabetu, mokymasis trunka visą gyvenimą, jis yra neatsiejama šios lėtinės ligos gydymo ir valdymo dalis. Todėl stovyklos atidaryme ji akcentavo ne tik gydytojų endokrinologų, slaugytojų diabetologų, šeimos gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų vaidmenį, teikiant pagalbą pacientams, juos konsultuojant, bet ir pačių sergančiųjų diabetu pastangas bei motyvaciją kontroliuoti ligą.
– Kasmetinės stovyklos yra labai reikalingos ir asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, ir jų šeimos nariams. Norėtųsi, kad sergantieji šia lėtine neinfekcine liga nenumotų ranka į savo būklę, o atsakingai ir nuosekliai rūpintųsi savo sveikata. Raginu neužsidaryti namuose, o jungtis į mūsų klubą, kuriame kiekvienas gaus sau naudingos informacijos ir kitų narių palaikymą, išmoks pristabdyti ligą ir su ja gyventi pilnavertį gyvenimą, – dr. Birutė Bartkevičiūtė pakvietė diabetikus aktyviau jungtis į diabeto klubą „Versmė“, lankyti jame organizuojamus renginius, paskaitas ir mokymus.
Šiemetinėje stovykloje aptartos įvairios temos. Gydytojos endokrinologės Jūratė Milaknienė ir Aistė Čemerkaitė suteikė žinių apie cukrinį diabetą, mokė valdyti ligą, patarė, kaip išvengti ūmių ir lėtinių cukrinio diabeto komplikacijų, priminė, kada ir kokius reikėtų atlikti tyrimus, patarė dėl vaistų naudojimo, pėdų priežiūros, akių patikros, medicininių, slaugos priemonių, tokių, kaip gliukozės stebėjimo sistemos ir matuokliai,  naudojimo.
Mindfulness instruktorė, psichologė Sigita Petrovė atsipalaidavimui pakvietė pažaisti smagų žaidimą, pristatė dėmesingo įsisąmoninimo metodo esmę ir jo naudojimą psichoterapijoje, siekiant susidoroti su stresu, geriau suvokti save ir savo jausmus, pagerinti gyvenimo kokybę.
Kauno technologijų mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja, greitosios medicinos pagalbos tarnybos bendrosios praktikos slaugytoja, magistrė Rūta Žigutienė, remdamasi naujausiomis pirmosios pagalbos mokymų gairėmis, skaitė pranešimą apie pirmosios pagalbos ABC: ką būtina žinoti įtarus stuburo traumą ir stabdant kraujavimą?
Nelaimingi atsitikimai kelyje, darbe ar buityje gali ištikti netikėtai, o pirmosios minutės po traumos dažnai yra lemiamos, pabrėžė lektorė. Todėl pirmosios pagalbos žinios yra būtinos kiekvienam. Viena pavojingiausių traumų – stuburo pažeidimas. Bet koks neatsargus judesys gali sukelti negrįžtamą žalą, todėl svarbiausia taisyklė – maksimalus atsargumas ir nukentėjusiojo stabilizavimas.
Susižeidus sergantiesiems cukriniu diabetu žaizda gali būti pavojinga dėl kelių priežasčių: kyla didesnė infekcijos rizika, lėčiau gyja, galimas nervų pažeidimas (neuropatija). Dėl sutrikusio jutimo žmogus gali nepastebėti ar nejausti skausmo žaizdos vietoje, todėl ji gali būti ilgai negydoma.
R.Žigutienė pademonstravo, kaip suteikti pirmąją pagalbą stabdant kraujavimą, kaip taisyklingai uždėti turniketą – tai speciali priemonė, skirta greitam ir efektyviam stipraus kraujavimo sustabdymui galūnėse. Ji priminė, kad laiku ir tinkamai suteikta pirmoji pagalba ne tik gelbsti gyvybę, bet ir padeda išvengti ilgalaikių sveikatos sutrikimų, gali tapti lemiamu faktoriumi išsaugant žmogaus gyvybę.
Stovykloje atkreiptas dėmesys į burnos higienos ypatumus, sergant cukriniu diabetu. Profesionali burnos higienistė, visuomenės sveikatos specialistė Vaida Grinkevičienė skaitė pranešimą apie burnos ertmės sveikatą, vedė praktinius užsiėmimus, kuriuose pademonstravo, kaip taisyklingai valytis dantis ir (arba) burnos plokštelę, pasirinkti tinkamas burnos priežiūros priemones. Anot specialistės, atsakingi burnos higienos įpročiai – reguliarus dantų valymas du kartus per dieną ir tarpdančių priežiūra – padeda išvengti dantų ėduonies ir dantenų ligų, mažina riziką susirgti sisteminėmis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių, ligomis.
Garsų terapijos užsiėmimą vedęs muzikantas ir atlikėjas Tomas Ivanauskas patikino, kad sergančiųjų fizinę, emocinę ir psichologinę sveikatą gali pagerinti skambantys garsai ir muzika. O sveikatingumo instruktorius Stasys stovyklos dalyvius kvietė pajudėti, pasimankštinti ir fizinį aktyvumą paversti kasdienybe.
Ši klubo „Versmė“ organizuota stovykla vyko, gavus dalinį finansavimą iš Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios ir Prienų rajono sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programų. Klubo pirmininkė B.Bartkevičiūtė nuoširdžiai padėkojo rėmėjams, pasidžiaugė renginio partnerių – Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro, AB Birštono sanatorijos „Versmė“, Kauno technologijų mokymo centro – palaikymu. Ji išreiškė padėką Birštono parapijos Caritui ir UAB Allium UPI – už paramą ir prisidėjimą prie renginio įgyvendinimo. Bendrovė stovyklos dalyvių patikrai skyrė gliukozės stebėjimo sistemų, glikemijos matavimo priemonių. MB „Sotukai“ stovyklautojus vaišino natūraliais, veganiškais „supermaisto“ produktais, kurie pagaminti be pridėtinio cukraus.
Parengė Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *