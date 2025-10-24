Žmonėms su negalia – socialinė reabilitacija bendruomenėje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad žmonės su negalia turi galimybę gauti socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje. Tai kompleksiškai, pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, užimtumo įgūdžių, gebėjimų ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos. Dėl šių paslaugų reikėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
„Kompleksinė pagalba žmonėms su negalia ugdant jų socialinius, savarankiško gyvenimo, užimtumo įgūdžius, padedančius savarankiškai gyventi bendruomenėje, šiandien yra itin aktuali. Būtent į tokią pagalbą yra nukreiptos socialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje. Jos reikšmingai prisideda, kad didėtų savarankiškumas, mažėtų socialinė atskirtis, o visų svarbiausia – gerėtų žmonių su negalia gyvenimo kokybė“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė.
Siekiant užtikrinti, kad socialinės reabilitacijos paslauga kuo geriau atlieptų individualius žmogaus su negalia poreikius, patvirtinti Socialinių paslaugų katalogo pakeitimai, kuriais atnaujinta socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos sudėtis, jos trukmė ir ypatumai.
Esminiai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
Paslaugos sudėtis nebus skirstoma į pagrindines ir papildomas paslaugas, tačiau bus išlaikomas paslaugos kompleksiškumas, žmogui pagal poreikį individualiai bus parenkama bent dvi iš šių paslaugų:
. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
. Saviraiškos įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
. Sveikos gyvensenos įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
. Užimtumo įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
. Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
. Individuali ir (ar) grupinė emocinė pagalba.
Atsisakyta paslaugos teikimo trukmę ribojančios nuostatos. Šiuo metu paslaugos teikimo trukmė asmeniui gali būti ne ilgesnė kaip treji metai. Nuo 2026 m. sausio 1 d. paslaugos teikimo trukmė tampa neribota. Tai reiškia, kad paslaugos teikimo trukmė bus nustatoma individualiai pagal nustatytą poreikį ir sudarytą individualų planą ir paslauga žmogui bus teikiama tol, kol jos reikės.
Tikimasi, kad pakeitimai padės užtikrinti individualizuotą ir kokybišką paslaugos teikimą, labiau atliepiant individualius žmogaus su negalia poreikius.
SVARBU: paslaugos teikiamos nemokamai. Jas turi teisę gauti asmenys su negalia, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis.
Socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje teikia socialinių paslaugų įstaigos, turinčios teisę teikti akredituotą socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje. Dėl paslaugų reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
Daugiau apie tai, kas priklauso žmonėms su negalia, rasite čia: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/as-ar-seimos-narys-turi-negalia/