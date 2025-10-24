Galima matyti tik save, bet galima apsižvalgyti ir aplinkui

Spalio 9 d. Nemenčinės kultūros centre vykusioje konferencijoje „Aktyvus pilietis – stipri valstybė“ susibūrė vietos bendruomenių lyderiai, savivaldybių seniūnai ir seniūnaičiai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šios konferencijos metu mūsų kraštiečiui, Žemaitkiemio bendruomenės pirmininkui Vaidui Kupstui už aktyvią veiklą, telkiant bendruomenę ir kuriant jaukią aplinką, skirta vidaus reikalų ministro Vladislav Kondrotovič padėka.
Šiemet Žemaitkiemio kaimo bendruomenei (Naujosios Ūtos seniūnija) sukako 17 metų. Visus tuos metus, būdamas bendruomenės pirmininku, V. Kupstas telkė ir vis dar telkia bendruomenę bendriems darbams ir prasmingam laisvalaikiui. „Bendruomenė yra šeima, tik šiek tiek didesnė“, – sako V. Kupstas. Todėl Žemaitkiemio bendruomenės nariai kartu dirba dėl savo krašto, kartu švenčia, kartu ir keliauja.
Pasakodamas apie bendruomeninės veiklos pradžią, V. Kupstas prisimena, jog idėja įkurti bendruomenę jam ir bendramintei Leonorai Damijonaitienei kilo tuomet, kai buvo uždarinėjama Tartupio mokykla. „Dabar tos mokyklos yra įveiklinamos, bet anksčiau tokios patirties nebuvo, o kai mokykla uždaroma, miršta ir gyvenvietė, tai mes to nenorėjome“, – pasakoja V. Kupstas.
Bendruomenės pirmininko pastebėjimu, tuomet Žemaitkiemio apylinkėse dar kone kiekvienoje šeimoje augo vaikai, todėl bendruomenės tikslas buvo patraukti jaunimą iš gatvių ir pasukti jų laisvę teisinga gyvenimo kryptimi. Vaikai užaugo, sukūrė savo šeimas, tačiau bendruomenė ir toliau organizuoja katalikiškomis vertybėmis paremtas vaikų ir jaunimo stovyklas, į kurias dabar jau savo atžalas veda čia gimęs ir užaugęs jaunimas. Žinoma, nepamirštamos ir kitos veiklos. Bendruomenė nuolat rašo projektus finansavimui gauti, puošia, gražina aplinką ir kitaip stengiasi, kad Žemaitkiemio apylinkėse būtų gera ir jauku gyventi.
Visuomet smagu kalbėti apie nuveiktus darbus, o dar smagiau, kai tie darbai yra pastebimi ir įvertinami, bet, kad taip nutiktų, reikia daug pastangų. Paklaustas, su kokiais iššūkiais susiduria bendruomenė, V. Kupstas atvirai sako, jog bendruomenė visada reikalauja finansinių ir laiko resursų, o kai kažkur investuoji daugiau, tai „atimi“ iš šeimos. Tačiau, kaip sako bendruomenės pirmininkas, visada galima matyti tik save, savo šeimą ir vaikus, bet galima ir šiek tiek plačiau pasižiūrėti: pamatyti savo kaimą, jo žmones. „Viskas, ką aš darau, darau ne dėl to, kad kažkas pastebėtų, o todėl, kad man tai patinka, o jeigu tai tinka ir kitiems, tai dvigubas džiaugsmas“, – teigia V. Kupstas.
Paklaustas apie bendruomenės ateities planus, V. Kupstas patikina, jog veiklas bendruomenė tęs tol, kol sveikatos turės, tačiau toli į ateitį nežvelgia. Artėjant susikaupimo metui, bendruomenė susiburs adventinei vakaronei, o toliau viskas vyks pagal Dievo valią. „Pradėjau pasitenkinti tuo, ką Dievas rodo iki pirmo posūkio. Pasitikiu ir einu“, – sako bendruomenės pirmininkas.
