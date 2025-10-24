20 kilometrų pėsčiomis – partizanų atminimui pagerbti

Spalio 11 d. Prienų 206 kuopos jaunieji šauliai dalyvavo žygyje Jiezne, skirtame Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui pagerbti. Džiugu, kad jiezniškiai sulaukė svečių, jaunųjų šauliukų iš Išlaužo (vad. R. Meškauskas). Žygyje dalyvavo ir kraštiečiai, ir Jiezno svečiai.
Žygį pradėjome iškilminga rikiuote Jiezno Nepriklausomybės aikštėje. Sugiedojome Lietuvos Respublikos himną, klausėmės istorijų apie partizanus, veikusius aplinkiniuose miškuose ir kaimuose. Šis žygis – jubiliejinis, 20-tasis, todėl žygio organizatoriai vaišino dalyvius gardžiu tortu. Pasivaišinę išžygiavome numatytu maršrutu.
Žygiavome Jiezno ežero pakrante, kuria pasiekėme Kadikų kaimą. Pasiekę kaimo turizmo sodybą „Keturi broliai“, pailsėjome ir pasistiprinome po pirmųjų penkių įveiktų kilometrų. Toliau tęsėme žygį kaimo keliukais, kol pasiekėme Padriežiškes. Ten klausėmės trumpų istorijų ir pagerbėme tylos minute partizanus, žuvusius Gojaus miške. Trečiasis etapas buvo pats sunkiausias, pareikalavęs daugiausia jėgų, nes kelias buvo kalvotas. Pasiekę Greikonių kaimą, trumpai atsipūtėme ir leidomės į paskutinių 5 kilometrų kelią Vėžionių link.
Šiame kaime mus pasitiko Vėžionių kaimo bendruomenė su vaišėmis. Vėžioniškės vaišino pačių gamintomis bandelėmis su dešrelėmis, kompotu ir ledais. Šauliai taipogi vaišino savo tradicine šauliška koše, kuriai produktus skyrė ŽŪB „Nemuno prekyba“, ir arbata. Pasistiprinus ir atsiėmus žygio pažymėjimus, dalyviai pabendravo ir iškeliavo į namus.
Dėkojame visiems dalyviams ir – iki kitų susitikimų!
Ieva Kimbirauskaitė
Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus moksleivė, 206 kuopos jaunoji šaulė

