Rūsyje repetuoti pradėję „Vintažnikai“ žengia į sceną

22 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2023 m. žiemą susibūrusi jaunimo roko grupė „Vintažnikai“ netrukus švęs kuklų, bet grupės nariams labai svarbų 2-ąjį gimtadienį. Ir nors „Vintažnikai“ iki šiol buvo geriau pažįstami mūsų krašto jaunimui, šiandien jaunuoliai save pristato ir platesnei auditorijai.
Pokalbiui su grupės nariais susitinkame Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įsikūrusioje Atviroje jaunimo erdvėje „Prienas“, čia jaunieji muzikantai aptaria grupės reikalus, žaisdžia stalo futbolą ar kitus žaidimus. Visai čia pat – antrame aukšte – jaunuoliai ir repetuoja. Tiesa, kurį laiką jaunimas rinkdavosi Prienų meno mokyklos rūsyje, tačiau, augant grupės narių ambicijoms, atsirado poreikis dažniau repetuoti. Kadangi, pasak grupės įkūrėjo Ugniaus Andriuškevičiaus, grupė orientuojasi į triukšmingą roko stilių, teko ieškotis naujos vietos, kurią sutiko skirti Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.
Šiandien grupė pasipildžiusi naujais nariais, tačiau, pasak grupės pirmtakų Ugniaus Andriuškevičiaus ir Ūdrio Sadausko, grupės veikla prasidėjo nuo trijų žmonių ir skolintos aparatūros. Pusiau juokais, pusiau rimtai vaikinai sako, jog grupės pavadinimas kilo iš asociacijos su marškinėliais, ant kurių buvo pavaizduotas vintažinio stiliaus velnias. Iš pradžių grupė taip ir pasivadino „Vintage devils“, o vėliau tapo tiesiog „Vintažnikais“. „Mūsų tikslas – atgaivinti „Nirvanos“ laikų roko muziką, tai tas pavadinimas mums labai tinka“, – sako Ūdrys.
Savo veiklą rūsyje pradėję jaunuoliai šiandien groja ne tik jaunimo renginiuose, bet ir vietinėse kavinėse, sulaukia užsakymų koncertuoti ir privačiuose renginiuose, tad, anot Ugniaus, pavyksta ir simboliškai užsidirbti.
Grupės repertuare – 12 muzikinių kūrinių. Visi jie – ir muzika, ir tekstai – sukurti pačių „vintažnikų“. Įdomu tai, jog dauguma grupės narių – Silvija Mažeikaitė (ritminė gitara), Laurynas Gnoivskis (būgnininkas), Herkus Nausėda (bosistas), Pijus Bielevičius (ritminė gitara) ir Mantas Siaurusevičius (bosistas) – yra savamoksliai. Muzikos pradmenis Meno mokykloje yra įgiję tik pagrindine gitara grojantis Ugnius Andriuškevičius, būgnininkas Ūdrys Sadauskas ir vokalistė Inesa Brūzgaitė.
Tačiau tai visai netrukdo „vintažnikams“ siekti ambicingų tikslų, mat, kaip užsiminė grupės lyderis, planuose – ir koncertai didmiesčių klubuose, ir pirmasis grupės albumas, kurį įrašyti planuojama dar šiemet. O kad visi tikslai ir svajonės neliktų tik mintyse, grupė daug dirba. „Jei tik turime laiko, repetuojame beveik kasdien po 2–4 valandas per dieną“, – sako Ugnius.
Tik yra viena problema – baigęs mokyklą Prienuose, jaunimas išvyksta studijuoti. Šiandien prie repeticijų tik retkarčiais prisijungia studijuoti išvykęs Ūdrys, kurį pakeitė naujas būgnininkas. Susitelkę į mokslus, artėjančius brandos egzaminus vis rečiau su grupe repetuoja ir abiturientai Mantas bei Pijus. Šiemet mokyklą baigs ir grupės vairą laikantis Ugnius. Tiesa, Ugnius pagal galimybes toliau planuoja dalyvauti grupės veikloje, tačiau labai norėtųsi, kad „projektas“ turėtų tęstinumą, todėl „Vintažnikai“ ieško naujų narių. „Šiuo metu labiausiai trūksta klavišiniais instrumentais grojančių žmonių, tačiau priimsime į savo komandą ir kitus. Tik viena sąlyga – instrumentų mes neduodame, juos reikia turėti“, – sako U. Andriuškevičius.
Rimantė Jančauskaitė

Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas

