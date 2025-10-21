Trumpas žingsniu arčiau Taikos premijos

Sustabdžius aktyvius karo veiksmus Vidurio Rytų Gazos sektoriuje, teritoriją kontroliuojantys organizacijos „Hamas“ teroristai nukreipė represijas prieš vietos gyventojus. Nuo pat antradienio, kada JAV, Egipto bei Kataro atstovai pasirašė vadinamąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą 20 straipsnių konflikto sureguliavimo planą, iš Gazos ruožo miestų pranešama apie dešimtis egzekucijų, kuriose „Hamas“ aktyvistai žudo žmones, kuriuos vadina Izraelio kolaborantais, taip pat konkuruojančių klanų (hamulų) atstovus.
Kadangi egzekucijas rengia ne Izraelio kariuomenė ar žydai, jokio dėmesio į jas nekreipia propalestinietiškos nevyriausybinės organizacijos, paskutiniu metu taip pat ir Vilniuje prieš „Izraelyje vykdomą palestiniečių genocidą“ demonstravę aktyvistai ar apie Palestinos valstybės pripažinimą skelbusių Europos šalių lyderiai.
Kad Gazoje tebesitęsia žudynės – nieko tokio. Dabar čia arabai skerdžia savo tėvynainius. Ir tai, suprask, legalu, atitinka Žmogaus ir tarptautinės teisės normas. Nė vieno „pypt“.
Kas įdėmiau stebi daugiau nei 700 dienų trukusio karo baigtį, galėjo girdėti, kad D. Trumpas, kalbėdamas Izraelio Knesete, užsiminė, esą nuo to, kaip seksis Gazoje tvarkytis iš Palestinos technokratų nei tarptautinių ekspertų sudarytai laikinai administracijai, priklausys, ar Palestinos arabų valstybingumo idėja tebeturi prasmės.
Jeigu tvarkos pradžia yra konkurentų egzekucijos – tai nieko gero anai idėjai nežada. Juoba – visai netrukus procesas nužygiuos iki 6-ojo D. Trumpo plano punkto, kuris numato „Hamas“ nusiginklavimą. Įdomu, ką šiuo klausimu sakytų lažybininkai, tačiau dauguma analitikų šiuo metu abejoja, ar galima būtų tikėtis teroristų nusiginklavimo. Esą kur kas didesnė tikimybė yra ta, kad „Hamas“ ir į ją panašios organizacijos ketina leisti būsimai Gazos administracijai veikti ar imituoti veiklą, o pačios sulindusios į „pusiau pogrindį“ šioje teritorijoje išlaikyti neformalią visų gyvenimo sferų kontrolę.
Vis dėlto D. Trumpui kol kas pavyko čia pasiekti taikos susitarimą, kuris buvo neįmanomas vien telkiant pačias didžiausias diplomatines pastangas ar vien Izraelio kariuomenės pastangomis be aukštosios diplomatijos. Ugnis kol kas nutraukta, dvidešimt likusių gyvų Izraelio įkaitų, kuriuos teroristai kalino nuo 2023 m. spalio 7 d., sugrąžinti. Izraeliečiams dar liko parsivežti iš Gazos žuvusių arba nužudytų įkaitų palaikus.
Pagrindinis šios, norisi tikėti, ilgalaikės taikos veiksnys – kažkurie itin reikšmingi argumentai, kuriuos D. Trumpo administracija pateikė Kataro bei Saudo Arabijos atstovams, kad šie sugebėjo įtikinti „Hamas“ priimti JAV prezidento pateiktą situacijos sureguliavimo planą. Kitaip tariant, JAV Katarui ir Saudo Arabijai pateikė tokius pasiūlymus, kurių nebuvo įmanoma atsisakyti. Yra viešai tvirtinančiųjų, esą rugsėjo 10 d. Izraelio aviacijos smūgis Dohoje (Kataras), kurio metu nuo į gyvenamąjį namą paleistos raketos vos nežuvo Dohoje reziduojantys pagrindiniai „Hamas“ lyderiai, buvo suderintas su amerikiečiais. Arba amerikiečiai apie jį buvo informuoti.
Tokia tai „pamokėlė“ šaliai, su kuria JAV palaiko sąjunginiškus santykius, kuri neslepia remianti Vidurio Rytų regione veikiančias teroristines organizacijas.
D.Trumpas – žingsniu arčiau taip jo trokštamos Nobelio Taikos premijos kitais metais. Po dvejus metus Izraelio vykdyto karo Gazos ruože JAV prezidentui pavyko kruvinas kovas sustabdyti. Ir nutildyti skeptikus, sakiusius, esą jo „taikos per jėgą“ koncepcija yra negyvybinga. Šiuo atveju ji suveikė kaip niekur kitur. Ir D. Trumpui šiuo konkrečiu atveju visiškai nebūtina fantazuoti, kad jis sugebėjo nutraukti jau aštuonis ar devynis karus pasaulyje, taip pat tarp Azerbaidžano bei Albanijos (buvo toks jo pareiškimas JAV medijoms, kur jis akivaizdžiai, nors ir ne pirmąsyk, nusišnekėjo)…
Norėtųsi tikėti, kad dabar jau JAV prezidentas raitosis rankoves, kad užbaigtų agresyvų Rusijos karą Ukrainoje. Ar čia suveiks „taikos per jėgą“ politikos koncepcija? Ypač kada pritaikydamas ją tu sieki taikos nenaudodamas galios svertų…
Rytas Staselis