Savaitgalį Birštone nušvis moliūgų sodas – kurortas jaukiai minės rudens šventes

Spalio 24–31 dienomis rudenėjantį Birštoną apgaubs paslaptinga atmosfera ir šilta oranžinė spalva. Čia iki pat Vėlinių laukia teminiai renginiai, koncertai, švytinčių moliūgų instaliacijos ir jų skaptavimo dirbtuvės, Šiurpnakčio šiurpuliukai bei kulinariniai atradimai.
Pasak Birštono turizmo informacijos centro direktorės Rūtos Kapačinskaitės, švytinčių moliūgų sodo atidarymas jau tapo kurorto tradicija, suburiančia miesto bendruomenę ir svečius jaukiai bei magiškai šio laikotarpio atmosferai. „Kviečiame visus stabtelėti atokvėpiui Birštone, sulėtėti kartu su gamta, pasidžiaugti šviesų instaliacijomis ir renginiais, kurie užlies visą miestą“, – sako R. Kapačinskaitė.
Atidaryme – ugnies šou ir švytintis karšto oro balionas
Kurorto rudens šventės startas – penktadienį, spalio 24 d., 19 valandą, prie Kneipo sodo. „Švytinčių moliūgų sodo“ atidarymą papuoš viduramžių ugnies šou „Inferno“ – dramatiškas spektaklis su liepsnomis ir muzika bei švytintis karšto oro balionas (esant tinkamoms oro sąlygoms), sutraukiantis būrius smalsuolių, ir specialiai šventei apšviestas kalnas prie Kurhauzo.
Tą patį vakarą čia vyks moliūgų varžytuvės, į kurias bus galima atsinešti ir savo oranžinę daržovę, o nugalės išradingiausiai skaptuoti ar dekoruoti moliūgai. Kol vyks atsakingas balsavimas, svečiai galės vaišintis karšta arbata ir kvapnia moliūgų sriuba.
Penktadienį prasidės ir Birštono muziejaus inicijuojami šventinio laikotarpio renginiai: šiurpulinga fotosesija tarpukarinės vilos fone, tikrų įvykių įkvėptas detektyvas–orientacinis žaidimas „Kurorto nenaudėlių nuotykiai“, spalvinimo dirbtuvės vaikams bei molio dirbtuvės „Klevo lapas“ Birštono sakraliniame muziejuje. Juose bus galima sudalyvauti ir spalio 25 bei 26 dienomis.
Dar daugiau adrenalino ir nuotykių laukia pabėgimo kambaryje „Apleistas namas. Spąstai“, kuris veiks visas šventinio laikotarpio dienas – tik ar spėsite pabėgti?
Rudeniška kultūrinė ir kulinarinė programa
Paslaptingai apšviestame Birštone taip pat bus gausu koncertų. Spalio 24 d., 18 val., Birštono kultūros centre skambės Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino koncertas, 19 val. Birštono seniūnijoje lauks vokalinių ansamblių vakaras. Spalio 25 d. Kurhauze – pianistės Martynos Kučinskaitės koncertas „XXI a. lietuvių moterų kūryba fortepijonui“.
Kurorto šiurpnakčio renginiai prasidės spalio 31 d. prie sanatorijos „Versmė“ biuvetės. Čia vyks moliūgų skaptavimo dirbtuvės, gros muzika, bus vaišinamasi karšta arbata ir moliūgų pyragu, o vakarą bus galima pratęsti viešbučio „EGO SPA“ organizuojamame kabarete „Halloween“ (tik suaugusiems).
Moliūgai puoš ne tik Birštono erdves, bet ir meniu. Visą šventinį laikotarpį kurorto restoranai ir kavinės dedikuos šiai rudens daržovei – nuo moliūgų sriubos su keptomis krevetėmis, moliūgų spurgyčių ar raviolių su įdaru iki specialaus rudens meniu, kuriame moliūgai bus pagrindiniai veikėjai. Viešbučiai ir kavinės svečius šiurpiai vilios ir ypatingomis Helovino dekoracijomis.
Atvykstantiems iš kitų miestų kurorto simbolis – apžvalgos bokštas – taps orientyru, vedančiu į švytinčių moliūgų kurortą. Vis greičiau temstant vakarams ir minint ypatingą rudens metą, jis švies oranžine spalva ir kvies atvykusius pasinerti į kurorto pramogas. Be to, visą savaitgalį Birštono meno mokyklos kiemelyje bus surengta meninė kompozicija iš šviesomis pasipuošusių moliūgų, jaukiai bus apšviestos ir kitos kurorto vietos.
Švytintį Birštoną rekomenduojama apžiūrėti ekskursiniu elektromobiliu „Birštonas tours“, kuris leis ne tik pasigrožėti moliūgais papuoštomis erdvėmis, bet ir išgirsti kurorto istoriją.
Daugiau informacijos apie Švytinčių moliūgų kurorto renginius: https://www.visitbirstonas.lt/renginys/birstono-svytinciu-moliugu-kurortas-renginiai/date-20251024/
„Švytinčių moliūgų sodo“ renginiai – puiki įžanga prieš šventinius žiemos renginius kurorte: kalėdinės kurorto eglės įžiebimas, kuris vyks gruodžio 5 d., Kalėdos ir Naujųjų metų sutikimas.