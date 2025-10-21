„Saugaus eismo karavanas Stakliškėse“

Į Stakliškes praėjusio penktadienio rytą atvyko „Saugaus eismo karavanas“. Tai – jau trečioji jo stotelė vykstant po Lietuvos mokyklas ir edukuojant moksleivius saugaus eismo tema. Nors Stakliškių gimnazijos moksleiviai turi žinių, kaip dėvėti atšvaitus ar atsargiai pereiti gatvę, daugelis nežino, kad dar budresni turi būti tada, kai šalia vilkikas ar kita transporto priemonė, sako iniciatyvos sumanytojai, logistikos bendrovės „Girteka“ atstovai.
„Karavanas vyksta į mokyklas tam, kad būtų galima ne tik kalbėti, bet ir vizualiai parodyti vaikams, koks didelis yra vilkikas, kaip atsargiai prie jo elgtis, kam reikalingi atšvaitai bei pristatyti kitas saugaus eismo taisykles. Mokslo metų pradžia, kai vaikai tampa labiau savarankiški ir patys eina į mokyklą, grįžta namo, vyksta viešuoju transportu, yra metas, kai labai svarbu akcentuoti ir priminti apie saugų eismą, o anksčiau temstant – apie atšvaitų būtinybę“, – sako „Girteka Transport“ direktorius Mindaugas Paulauskas.
Anot jo, vaikus būtina supažindinti su vilkikais ir jų aklosiomis zonomis, nes šalia didelių gabaritų transporto priemonių taisyklės yra kitokios nei šalia lengvųjų automobilių. Vilkiko akloji zona yra didelė, o sustojimo kelias – ilgas. Todėl svarbu, kad vaikai žinotų, kokiu atstumu saugu apeiti vilkiką, kaip elgtis prie perėjos, kai artėja vilkikas, ir kaip išlikti matomiems.
Puspriekabėje – atšvaitų zona
„Girtekos“ vilkiko puspriekabėje įrengtoje atšvaitų zonoje moksleiviai galėjo įsitikinti, kaip atšvaitai veikia tamsoje, sužinoti, kaip taisyklingai užsidėti atšvaitus. Taip pat buvo pasakojama apie tai, kaip atsakingai elgtis kelyje pastebėjus vilkiką, o norintieji galėjo net atsisėsti į vairuotojo vietą ir pasižvalgyti.
„Vaikams svarbu ne tik papasakoti ar duoti perskaityti, pažiūrėti paveikslėlius. Jiems svarbu patirti ir patiems pajausti skirtumą. Įlipę į vilkikus jie ne tik nustebo, kaip aukštai sėdi, bet ir suprato, kas yra aklosios zonos. Moksleiviai įsitikino, kad kai bendraklasiai atsistoja vilkiko šonuose, gale ar priekyje, juos pamatyti ne visuomet pavyksta“, – sako M. Paulauskas.
Anot jo, jei vaikai išmoks teisingai elgtis šalia tokių transporto priemonių, ateityje bus budresni ir atsargesni: „Tai – investicija ne tik į šiandieną, bet ir į visą ateities vairuotojų bei pėsčiųjų kartą.“
Vaikus džiugino lapė
Projektas organizuojamas drauge su švietimo programa „Renkuosi mokyti“. Taip pat prie edukacijų prisideda ir viešoji įstaiga „Būk saugus LT“.
„Jau daugiau nei penkerius metus mokome vaikus saugaus eismo taisyklių ir matome, kad didžiausią poveikį bei įsitraukimą suteikia praktiniai užsiėmimai. Todėl prisijungėme prie saugaus eismo karavano ir žaismingai primename vaikams kelio ženklus – kartu dėliojame jų dėlionę. Tą darėme ir Stakliškėse. Išsirinkę ženklą, mokiniai turėjo pasakyti, kuriai grupei jis priklauso. O į pagalbą jiems atvyko ir mūsų personažas – lapė, padėjusi pasikartoti, kaip teisingai pereiti gatvę“, – sako Lina Šembergė, „Būk saugus LT“ direktorė.
Apie Saugaus eismo karavaną
Saugaus eismo karavanas – tai logistikos bendrovės „Girteka“ inicijuotos edukacinės kampanijos „Būk saugus kelyje“ dalis. Jos tikslas – šviesti visuomenę – vaikus bei kitus eismo dalyvius – apie saugų eismą, ypač, kai jame dalyvauja vilkikas.
Stakliškės – trečioji karavano stotelė. Prieš tai jis lankėsi Musninkuose, Kazlų Rūdoje. Planuojama, kad karavanas per spalio mėnesį aplankys bent septynias mokyklas skirtinguose miestuose ir miesteliuose, pavyzdžiui, Gargžduose, Šiauliuose, Žiežmariuose ir kituose.