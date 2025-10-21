Grįžtantiems į Lietuvą – aktuali informacija apie darbo rinką

Per devynis šių metų mėnesius į Lietuvą sugrįžo arba atvyko daugiau nei 16 tūkstančių lietuvių. Iš jų – daugiau nei 2 tūkst. kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Didžiausias klientų skaičius fiksuotas Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno regionų skyriuose.
„Dalis grįžusiųjų naudojasi galimybe gauti pirminę konsultaciją be registracijos. Tokios suteiktos pusei tūkstančio tautiečių visoje šalyje. Taip pat pastebime, kad grįžimui į Lietuvą ruošiasi ne tik patys užsienyje gyvenantys lietuviai – Užimtumo tarnyboje vis dažniau apsilanko ir jų artimieji, siekdami padėti planuoti sugrįžimą bei įsitvirtinimą Lietuvoje“, – pasakojo iniciatyvos „Gal į Lietuvą?“ koordinatorė Agnė Skučaitė-Leonavičienė.
Didelę dalį informacijos planuojantieji grįžti gali rasti ir savarankiškai. Tam praėjusiais metais buvo sukurtas „Lietuvos regionų žemėlapis“, kuriame koncentruotai vienoje vietoje pateikti esminiai kiekvienos mūsų šalies savivaldybės rodikliai apie būstą, darbą, švietimą, ekonomiką, rekreaciją, sveikatos apsaugos paslaugas ir kt.
Anot A. Skučaitės-Leonavičienės, visgi dažniausia priežastis, lemianti sprendimą grįžti – galimybės dirbti ir kurti karjerą Lietuvoje: „Tam skirta Užimtumo tarnybos iniciatyva „Gal į Lietuvą?“, kurios komanda palaiko ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, susitinka su jų bendruomenėmis ir pristato mūsų darbo rinkos ypatumus. Daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su lietuvių jaunimu, sprendžiančiu, kur gyvens ir dirbs po studijų svetur. Šiuo metu daugiausia lietuvių studijuoja Nyderlanduose ir Danijoje.“
„Gal į Lietuvą?“ komandos susitikimuose dažnai girdima apie svarstymus sugrįžti, tačiau sprendimus stabdo informacijos trūkumas apie vietos darbo rinką, sektorių dinamiką ir ilgalaikes perspektyvas.
Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad specialistų trūkumas vis auga. Inžinerijos srities specialistų poreikis apima beveik visą šalį – laisvų darbo vietų fiksuota 50-tyje iš 60 savivaldybių. Ypač paklausūs yra mechanikos, technologijų, gamybos ir statybos inžinieriai. Tuo pačiu nemažėja ir informacinių technologijų srities specialistų poreikis – reikalingi kvalifikuoti, patyrę darbuotojai, gebantys prisitaikyti prie sparčios technologijų kaitos.
Siekiant užsienyje gyvenančius lietuvius supažindinti su darbo rinkos situacija ir susitikti su potencialiais darbdaviais, spalio 28 dieną organizuojamas nuotolinis renginys „Lithuania Calling: pokalbis su Lietuvos darbdaviais“. Renginio dalyviai iš anksto gali pateikti klausimus, o pakviesti ekspertai atsakys į juos tiesioginio renginio metu.
Ekspertų komandą sudarys atstovai iš įvairių šalies sektorių: skaitmeninių technologijų sektoriaus asociacijos INFOBALT, sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos „LithuaniaBIO“, inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos LINPRA, Gynybos pramonės asociacijos, Lietuvos lazerių asociacijos bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos.
Renginį organizuoja Užimtumo tarnyba kartu su iniciatyva „Gal į Lietuvą?“, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bei projektu „Galima ir čia“.
Klausimus galima pateikti jau dabar: https://forms.gle/ga7AhTTt48hwbTPW9
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
