Grįžtantiems į Lietuvą – aktuali informacija apie darbo rinką

21 spalio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Per devynis šių metų mėnesius į Lietuvą sugrįžo arba atvyko daugiau nei 16 tūkstančių lietuvių. Iš jų – daugiau nei 2 tūkst. kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Didžiausias klientų skaičius fiksuotas Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno regionų skyriuose.
„Dalis grįžusiųjų naudojasi galimybe gauti pirminę konsultaciją be registracijos. Tokios suteiktos pusei tūkstančio tautiečių visoje šalyje. Taip pat pastebime, kad grįžimui į Lietuvą ruošiasi ne tik patys užsienyje gyvenantys lietuviai – Užimtumo tarnyboje vis dažniau apsilanko ir jų artimieji, siekdami padėti planuoti sugrįžimą bei įsitvirtinimą Lietuvoje“, – pasakojo iniciatyvos „Gal į Lietuvą?“ koordinatorė Agnė Skučaitė-Leonavičienė.
Didelę dalį informacijos planuojantieji grįžti gali rasti ir savarankiškai. Tam praėjusiais metais buvo sukurtas „Lietuvos regionų žemėlapis“, kuriame koncentruotai vienoje vietoje pateikti esminiai kiekvienos mūsų šalies savivaldybės rodikliai apie būstą, darbą, švietimą, ekonomiką, rekreaciją, sveikatos apsaugos paslaugas ir kt.
Anot A. Skučaitės-Leonavičienės, visgi dažniausia priežastis, lemianti sprendimą grįžti – galimybės dirbti ir kurti karjerą Lietuvoje: „Tam skirta Užimtumo tarnybos iniciatyva „Gal į Lietuvą?“, kurios komanda palaiko ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, susitinka su jų bendruomenėmis ir pristato mūsų darbo rinkos ypatumus. Daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su lietuvių jaunimu, sprendžiančiu, kur gyvens ir dirbs po studijų svetur. Šiuo metu daugiausia lietuvių studijuoja Nyderlanduose ir Danijoje.“
„Gal į Lietuvą?“ komandos susitikimuose dažnai girdima apie svarstymus sugrįžti, tačiau sprendimus stabdo informacijos trūkumas apie vietos darbo rinką, sektorių dinamiką ir ilgalaikes perspektyvas.
Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad specialistų trūkumas vis auga. Inžinerijos srities specialistų poreikis apima beveik visą šalį – laisvų darbo vietų fiksuota 50-tyje iš 60 savivaldybių. Ypač paklausūs yra mechanikos, technologijų, gamybos ir statybos inžinieriai. Tuo pačiu nemažėja ir informacinių technologijų srities specialistų poreikis – reikalingi kvalifikuoti, patyrę darbuotojai, gebantys prisitaikyti prie sparčios technologijų kaitos.
Siekiant užsienyje gyvenančius lietuvius supažindinti su darbo rinkos situacija ir susitikti su potencialiais darbdaviais, spalio 28 dieną organizuojamas nuotolinis renginys „Lithuania Calling: pokalbis su Lietuvos darbdaviais“. Renginio dalyviai iš anksto gali pateikti klausimus, o pakviesti ekspertai atsakys į juos tiesioginio renginio metu.
Ekspertų komandą sudarys atstovai iš įvairių šalies sektorių: skaitmeninių technologijų sektoriaus asociacijos INFOBALT, sveikatos technologijų ir biotechnologijų asociacijos „LithuaniaBIO“, inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos LINPRA, Gynybos pramonės asociacijos, Lietuvos lazerių asociacijos bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos.
Renginį organizuoja Užimtumo tarnyba kartu su iniciatyva „Gal į Lietuvą?“, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bei projektu „Galima ir čia“.
Klausimus galima pateikti jau dabar: https://forms.gle/ga7AhTTt48hwbTPW9

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *